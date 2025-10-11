George Simion: Ieftiniți prețul energiei, pentru că dumneavoastră ați insistat să se liberalizeze energia și de asta suntem unde suntem. Ajutoare către firme nu ajută, de fapt, pe nimeni, doar îngroapă.

Cristina Prună: Ar fi greșit să aruncăm cu bani pe care nu-i avem, pentru că, da, există un deficit la buget și acesta generează sărăcirea populației.

Adrian Câciu: Ne confruntăm cu aceeași situație cu care ne-am confruntat în 2022. Inflație explosivă, avem prețurile la energie în explozie. Haideți rapid să depunem un proiect de lege, să-l voteze toată lumea, să arătăm unitate atunci când susținem economia românească.

George Simion: Este aproape 12, dar cred că nu s-a trezit chiar toată lumea aici, în Parlament. Să nu aruncăm cu bani pe care nu-i avem. Păi despre asta este vorba în proiectul de lege și asta ați făcut în timpul pandemiei. Să nu mărim taxele - tocmai le-ați mărit, doamna Pună.

Domnul Câciu, sunteți în această guvernare care a dus inflația la un nivel record, a dus deficitul bugetar la un nivel record, ba chiar ați fost ministru de Finanțe. Poate nu sunteți același om, aveți dubla personalitate ca fostul dumneavoastră coleg, domnul Ponta. Adică, poate asta e opinia dumneavoastră ca deputat și opinia dumneavoastră ca ministru era alta. Dar venind la zilele noastre, voi în acest moment capitalizați împrumuturile persoanelor fizice care au împrumutat firmele, îngreunați prin casă de marcat în târguri, prin e-factură, prin e-TVA, prin e-transport, activitatea IMM-urilor pe care spuneți că vreți să le ajutați.

Într-adevăr, susțin ceea ce spune doamna Prună. Nu dați numai unor firme niște ajutoare, că nu rezolvați nimic. Ușurați-le viața, ușurați procedurile, debirocratizați, dereglementați, doamna Prună, că de asta sunteți la guvernare sau dumneavoastră sunteți opoziția în rândul USR-ului care și el, deși la guvernare, se pretinde a fi un partid de opoziție, ca și PSD-ul, de altfel.