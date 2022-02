„Probabil Parchetul General nu mai are cazuri serioase în România şi alege să facă circul ăsta mediatic. Eu i-aş întreba pe români dacă consideră că am făcut ceva. Nu mai îmi cer scuze dacă ieri... i-am făcut aşa... Dacă în vreun fel asta este ultraj înseamnă că am luat-o razna cu toţii în această ţară, nu numai noi", a spus George Simion.

„O să pun pe grupul de presă acum imagini cum el spunea hai, dă!, hai, dă! - şi bine că nu am dat pentru că aş fi fost terminat ca figură politică. (...) Nu ştiu ce preferinţe are domnul ministru, dar aşa cerea, să îl bat.

Sper ca PSD să voteze pentru ca acest ministru să fie eliminat. Nu trebuie să-l gireze PSD-ul, dacă are un dram de respect pentru pensionarii pe care zice că îi apără. Nu trebuie să îl crediteze pe acest personaj sinistru care e vinovat pentru facturile duble, triple", a explicat Simion.