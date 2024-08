"Problema nu este neapărat in zona de servicii, ci in zona de productie. Avem nevoie de petrochimie, avem nevoie de metalurgie și avem nevoie de industrie alimentara. Nici o molaecula de gaz nu trebuie sa paraseasca Romania, ci trebuie folosita in viitoarea industrie petrochimica. Nu este normal, nu este decent ca romanii nostri sa lucreze in constructii, sau in sere in sudul Spaniei, in sudul Italiei si peste tot in Europa si in lume", a declarat liderul AUR George Simion.