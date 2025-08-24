George Simion, mesaj dur la adresa Ursulei von der Leyen: Nu-i pasă de bunăstarea Europei

Liderul opoziției suveraniste a criticat ipocrizia șefei CE (foto: Inquam Photos / George Călin)
Liderul opoziției suveraniste a criticat ipocrizia șefei CE (foto: Inquam Photos / George Călin)

Mesaj dur la adresa Ursulei von der Leyen din partea liderului suveraniștilor, George Simion. 

Acesta a transmis pe X un mesaj, în engleză, prin care o critică pe președinta Comisiei Europene. CITEZ: "Ursula von der Leyen nu ratează niciodată de a sublinia cât de puțin îi pasă de interesele și bunăstarea cetățenilor europeni și cât de mult îi pasă să investească banii acestora în „redresarea” Ucrainei. Este un dezastru faptul că ea continuă să vorbească și să încheie acorduri în numele UE.", a scris George Simion. 