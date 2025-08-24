Acesta a transmis pe X un mesaj, în engleză, prin care o critică pe președinta Comisiei Europene. CITEZ: "Ursula von der Leyen nu ratează niciodată de a sublinia cât de puțin îi pasă de interesele și bunăstarea cetățenilor europeni și cât de mult îi pasă să investească banii acestora în „redresarea” Ucrainei. Este un dezastru faptul că ea continuă să vorbească și să încheie acorduri în numele UE.", a scris George Simion.

.@vonderleyen never misses an opportunity to point out how little she cares about the interests & well-being of 🇪🇺citizens and how much she cares about pouring their money into the “recovery” of 🇺🇦.



It’s a disaster that she continues to speak & make deals in the name of the EU. — 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) August 23, 2025