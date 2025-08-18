"Simpatizanții mișcării noastre, Alianța pentru Unirea Românilor, trebuie să fie pe baricade, să reprezinte soluția pentru toți românii din mediul urban și din mediul rural, din țară sau din străinătate. De aceea vreau să vă cer implicarea. Ceea ce am anunțat vineri, la Broșteni, trebuie să fie cartea noastră de vizită și să fie un model replicabil la nivel național pentru toate zonele din țară", a transmis Simion, în mesajul postat pe Facebook.

Potrivit liderului AUR, actuala guvernare vrea să falimenteze țara, acesta fiind și motivul pentru care anunță "înainte de vreme recesiune". "De asta anunță că vom intra în incapacitate de plată pentru ca ce rămâne din bogăția românilor, nu a lui Bolojan, nu a lui Ciolacu, nu a celorlalți care au distrus țara până acum să fie, efectiv, date pe nimic. De aceea vor da Hidroelectrica, de aceea vor face privatizări păguboase, cum s-a făcut, de altfel, în țara noastră timp de 35 de ani", spune George Simion.

Simion a precizat că actualii guvernanți închid PNRR-ul și investițiile prin Anghel Saligny "omorând firme întregi care lucrau la acele proiecte și lăsând de izbeliște comunitățile din mediul rural din România, care nu vor avea nicio șansă la dezvoltare".