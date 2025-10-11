Evenimentul a reunit lideri și reprezentanți ai mișcărilor conservatoare din întreaga lume. În discursul său, George Simion a vorbit despre pericolele birocrației europene, despre nevoia de curaj în apărarea valorilor tradiționale și despre renașterea conștiinței naționale în Europa:

„Același foc pe care Charlie Kirk l-a aprins în America arde acum peste tot în lumea liberă.

[…] Este de datoria noastră în aceste zile să luăm exemplu de la Charlie Kirk și să vedem ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Continentul nostru este asediat din interior și luptăm nu cu armate, ci cu birocrați și cu elite nealese cărora nu le place democrația atunci când nu câștigă alegerile, care anulează alegerile, care anulează libertatea de exprimare, care ne denigrează și care ne etichetează drept extremă dreaptă doar pentru că apărăm valori precum libertatea, familia, credința creștină și națiunile, pentru că ne apărăm granițele.

Dragi prieteni, sunt onorat să fac parte din mișcarea MEGA, ceea ce înseamnă că suntem armata rebeliunii națiunilor care refuză să moară” a declarat liderul AUR, în cadrul evenimentului.

Conferința MEGA de la Dubrovnik a reunit reprezentanți ai mișcărilor conservatoare din peste zece țări, printre care Statele Unite, Polonia, Italia, Portugalia, Franța, Olanda, Grecia, Slovenia și România. Participarea delegației americane subliniază legătura tot mai strânsă dintre suveraniștii europeni și republicanii din SUA în apărarea valorilor tradiționale, a libertății și a credinței creștine.