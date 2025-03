"Nu sunt niște alegeri democratice când o persoană nu este lăsată să participe și tocmai de aceea nu putem accepta dictatura în care trăim, nu putem accepta ca unele instituții ale statului - pentru că încă avem speranță că lucrurile se vor redresa cu marea majoritate dintre instituțiile statului - și trebuie să intervenim ca să aducem lucrurile pe făgașul normal. Ar fi... să stăm să ne uităm cum Nicușor Dan sau Ponta sunt propulsați.



Deja nu mai suntem, suntem considerați regim hibrid, acolo, la democrații, sub Nigeria.



Eu cred că poporul roman are resurse interne suficiente încât să iasă din această dictatură. Sigur că avem relații foarte bune la nivel internațional. Sigur că atunci când ne vom depune candidatura, prietenii noștri euorpeni vor fi aici.



Și mai spun ceva. AUR împreună cu POT au fost în grevă parlamentară și vom face mai multe proteste de nesupunere civică, chestiuni pașnice ca să dăm ocazia tuturor cetățenilor României să protesteze față de criza în care ne aflăm și mai mult spun că dacă vor îndrăzni să continui această lovitură de stat cu interzicerea preferențială a unora sau altora, vom ajunge la forme de boicot", a declarat George Simion la emisiunea "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea PLUS.