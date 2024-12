Liderul AUR susține că noua coaliție PSD-PNL-USR-UDMR vrea să acapareze Guvernul, în ciuda votului dat de români în favoarea suveraniștilor.

De asemenea, George Simion are un mesaj și pentru președintele Klaus Iohannis.

"Diferenta dintre actuala guvernare si coalitia PUPU care s-a instalat la guvernare si vrea sa formeze guvernul in saptamana care vine in ciuda votului romanilor care au votat pentru schimbare, coalitia PSD-PNL-UDMR si USR vede ca sansa pentru Romania continuarea de ajutoare sociale date pentru a tine cetatenii romani prizonieri. M-am intalnit astazi si cu romanii din Italia. Calea pentru libertate este sa avem alegeri libere cat mai curand. Optiunea noastra este sa incepem odata cu turul 2. Iohannis trebuie sa plece din functie cat mai repede, sa inceteze sa uzurpeze functia de presedinte si puterea in stat", a spus George Simion.