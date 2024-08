Un scenariu conturat cu doar 3 luni inainte de alegerile prezidentiale: Mircea Geoana s-ar putea retratege din cursa pentru Cotroeni, iar in locul sau sa candideze Sorin Grindeanu. Scenariul este conturat de cunoscutul gazetar Ion Cristoiu.

In prezent, Mircea Geoana detine o functie importanta in cadrul NATO, unde ocupa postul de secretar adjunct. Nu stim insa daca va continua pe acesta functie sau daca va candida pentru scaunul de la Cotroceni.

In aceste momente, stim ca din partea AUR va candida George Simion, USR o trimite in cursa pe Elena Lasconi. De asemenea, in lupta ar putea intra si Ana Birchall.

Din partea PNL va candida, cel mai probabil, Nicolae Ciuca, insa nu avem nimic oficial pana in aceste momente.

La PSD, in schimb, este haos. Nu stim cine va candida, respectiv daca Marcel Ciolacu va intra sau nu in cursa pentru alegerile prezidentiale. Liderul PSD a evitat intotdeuna sa dea un raspuns la acesta intrebare.

Gazetarul Ion Cristoiu mai spune si faptul ca prezidentiale din acest an s-ar putea sa fie castigate de catre candidatul trimis in cursa de PNL - Nicoale Ciuca, asta in cazul in care nu se va retrage in ultimul moment.