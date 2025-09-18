Surse citate de postul Realitatea Plus indică faptul că printre persoanele vizate de perchezițiile de la Compania de Apă Brașov se numără directorul general Liviu Cocoș, care ocupă și funcția de prim-vicepreședinte al filialei locale PNL Brașov, precum și Todorică Constantin Șerban, secretar general al filialei și consilier județean.

Cei doi ar fi implicați într-un dosar ce vizează acuzații grave: dare de mită, luare de mită și trafic de influență. Ancheta procurorilor ar viza presupuse fapte de corupție legate de activitatea managerială și administrativă din cadrul companiei, precum și posibile intervenții politice.

Liviu Cocoș, numit recent director general interimar al Companiei de Apă Brașov, este o figură controversată în peisajul politic local, fiind implicat anterior în dispute privind conducerea companiei și acuzații de abuz în serviciu.

Liberalii vizați de DNA tunau și fulgerau contra "salariilor de nabab" ale foștilor șefi de la Compania de Apă Brașov

Compania Apa Brașov s-a aflat în centrul unui scandal și la începutul anului, când au ieșit la iveală salariile uriașe pe care le încasau oameni din fosta conducere.

Culmea este că tocmai Todorică Șerban, unul dintre cei vizați de perchezițiile DNA, anunța la vremea că "salariile 'nesimțite' de la Compania Apa Brașov trebuie să dispară, iar noua conducere va trebui să vină cu o nouă strategie".