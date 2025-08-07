Postarea făcută de Gabriela Firea în cursul zilei de joi este însoțită de un set de fotografii alb-negru în care fostul șef de stat apare alături de lideri de top ai lumii politice, precum George W. Bush, Bill și Hillary Clinton, Jacques Chirac, Madeleine Albright sau Papa Francisc.

Este însă și o fotografie cu Ion Iliescu alături de Regele Mihai, cel căruia fostul șef de stat i-a refuzat constat încercările de revenire în țară.

Anterior, respectiv pe 5 august - ziua în care Ion Iliescu a decedat - Gabriela Firea a transmis un alt mesaj emoționat pe contul său de Facebook. “<<Nu schimbi cursul istoriei întorcând fețele portretelor spre perete>>. "Dumnezeu să-l odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei!", afirma Firea în postarea menționată.



