Gabriela Firea, mesaj pe Facebook în ziua funeraliilor lui Ion Iliescu: Cea mai mare onoare, aceea de făcător de pace

Gabriela Firea / Foto: Inquam Photos
Gabriela Firea / Foto: Inquam Photos

"Cea mai mare onoare pe care o poate acorda istoria este aceea de făcător de pace" - este citatul din Richard Nixon, pe care europarlamentarul Gabriela Firea, fost ministru al Familiei și, totodată, fost primar general al Capitalei din partea PSD, l-a postat joi pe contul său de Facebook. Mesajul vine chiar în ziua înmormântării lui Ion Iliescu.

Postarea făcută de Gabriela Firea în cursul zilei de joi este însoțită de un set de fotografii alb-negru în care fostul șef de stat apare alături de lideri de top ai lumii politice, precum George W. Bush, Bill și Hillary Clinton, Jacques Chirac, Madeleine Albright sau Papa Francisc.

Este însă și o fotografie cu Ion Iliescu alături de Regele Mihai, cel căruia fostul șef de stat i-a refuzat constat încercările de revenire în țară.

Anterior, respectiv pe 5 august - ziua în care Ion Iliescu a decedat -  Gabriela Firea a transmis un alt mesaj emoționat pe contul său de Facebook. “<<Nu schimbi cursul istoriei întorcând fețele portretelor spre perete>>. "Dumnezeu să-l odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei!", afirma Firea în postarea menționată. 

 