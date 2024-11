”În vremuri tulburi, cei ce gândesc la fel se unesc. Ştiu să înţeleagă, să cearnă şi să ierte. Sunt capabili să discearnă adevărul, chiar şi când unii îl acoperă cu zgomote de fond sau zgură. Adevărul este că s-au făcut multe lucruri în Bucureşti şi în ţară. Dar trebuie să ne străduim mai mult, să muncim mai temeinic. Vorbesc despre Capitală pentru că aici am lucrat ca senator, primar general, ministru al Familiei. Am avut privilegiul să construiesc echipe, să deblocăm proiecte, să lansăm altele noi, palpabile, de care se bucură oamenii. Am investit în transport mai civilizat, în şcoli şi spitale mai moderne şi mai dotate, în poduri şi pasaje care să fluidizeze traficul, în siguranţa şi confortul tuturor.. Putem, în continuare, să contribuim la dezvoltarea oraşului nostru şi la mai binele tuturor comunităţilor din ţară prin colegii noştri din Parlament, care să alcătuiască o majoritate pentru o guvernare a oamenilor : tineri sau seniori, femei şi bărbaţi, de la oraş sau sat, din sectorul privat sau bugetar”, a transmis Gabriela Firea, într-un mesaj postat pe Facebook.