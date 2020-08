Gabriela Firea și-a depus candidatura pentru un nou mandat la Primăria Capitalei: ” Am făcut-o cu gândul la cetățeni, ca și prima dată”

Gabriela Firea a depus, duminică, listele cu semnături și s-a înscris oficial în cursă. După depunerea documentelor, primarul în funcție a susținut o declarație de presă.

”Am depus candidatura. Am făcut-o cu gândul la cetățeni, ca și prima dată. Am dovedit atașamentul față de bucureșteni. Prima mea grijă este să trecem cu bine această criză sanitară. Am dotat spitalele, care arată mai bine decât ale Ministrului Sănătății, am avut grijă de medici. Nu contează altceva decât oamenii, restul sunt fraze de manipulare, demagogie”, a declarat Gabriela Firea, la ieșirea de la Biroul Electoral Municipal.