Gabriela Firea, anunț despre Cozmin Gușă și Vasile Dâncu - VIDEO

”Am primit cel puţin trei mesaje în timpul conferinţei, de ce nu a mai fost prezent domnul Vasile Dâncu şi de ce nu a mai fost prezent domnul Cosmin Guşă, pentru că domnul Guşă era iniţial delegat din partea PSD Sector 1. Ne-am sfătuit şi nu voiam să dăm naştere unor întrebări, unor suspiciuni şi ne-am dorit ca mesajul de la conferinţa PSD Bucureşti să fie cel transmis de organizaţia noastră, de colegii noştri şi de invitaţii speciali. Ce vreau să transmit - şi mă bucur că domnul Marcel Ciolacu este deschis şi achiesează acestei idei de modernizare a PSD şi de deschidere a porţilor partidului către intelectuali, către oameni de stânga, către oameni de centru stânga cei care promovează valori foarte apropiate de nevoile cetăţenilor. Eu personal, toate persoanele care pot să aducă plus valoare partidului consider că sunt binevenite lângă noi pentru că nu avem de ce să ne temem şi acum avem un lider al partidului care nu se comportă precum un arbore falnic care nu lasă iarba să crească sub el. Cosmin Guşă este un jurnalist, un realizator TV care a fost membru la Sectorul 1, a fost exclus, înţeleg că a revenit în organizaţie. Aşa mi-a spus preşedintele PSD Sector 1. Nu doreşte funcţii, nu doreşte să candideze pentru nicio poziţie, vrea doar să participe la campania electorală. Nu candidează pentru nicio funcţie, nici la nivel de sector, nici la municipiu, nici la nivel de ţară.”, a spus Firea.

La aceeași conferință de presă, Marcel Ciolacu a declarat că Vasile Dîncu ar putea deține o funcție de conducere în partid.

”Este posibil să se regăsească la nivelul conducerii partidului (n.r. dacă Vasile Dâncu revine). Mi-ar plăcea ca un intelectual de stânga să îl avem în conducerea partidului.”, a adăugat Marcel Ciolacu.