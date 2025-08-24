Potrivit Realitatea Plus, divergențele dintre PSD și USR sunt atât de mari, încât delegațiile celor două partide nu se mai prezintă împreună la ședințele coaliției, ci au întâlniri separate cu premierul Ilie Bolojan.

Critici tot mai dure din partea PSD la adresa premierului

Șeful guvernului a fost vizat, în ultimele zile, de o serie de critici dure din tabăra PSD. Alfred Simonis, președinte al Consiliului Județean Timiș, l-a pus la zid pentru declarațiile făcute într-un interviu pentru Bloomberg, în care avertiza că România riscă să ajungă în incapacitate de plată dacă nu sunt reduse rapid cheltuielile publice.

„Această insecuritate pe care o promovează în ultimele două săptămâni nu ne ajută ca țară. Este extrem de riscant, ca prim-ministru al unei țări membre UE, să faci astfel de declarații. Sperii piețele internaționale, investitorii, creditorii și te împrumuți la dobânzi ridicate.”

El a catalogat comunicarea premierului drept „infantilă” și a subliniat că astfel de mesaje pot avea efecte economice grave, afectând imaginea României pe plan internațional.

Și Bogdan Cojocaru, liderul PSD Iași, a criticat lipsa de transparență și respect față de comunitatea locală în timpul scurtei vizite pe care Bolojan a făcut-o la Iași, în drum spre Republica Moldova.