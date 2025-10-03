"Am fost acuzat că îl atac pe premierul Bolojan! Nu este adevărat! Încerc să-i arăt o realitate, astfel încât să schimbe cursul guvernării care s-a dovedit greșit. Nu o spun doar eu de la PSD.

Președintele unui alt partid din Coaliție arată că Guvernul n-a făcut reforme serioase și că nivelul de încredere este la cel mai mic nivel.

Ministerul Finanțelor raportează o pondere în PIB a veniturilor din TVA mai mică decât anul trecut, în ciuda majorării cotei de la 19% la 21%.

Organismele financiare internaționale și-au revizuit prognozele despre România, cu o creștere economică mai mică și un deficit mai mare.

Consiliul Fiscal ne spune că deficitul bugetar ar putea depăși nivelul din 2024 – deși taxele s-au majorat, iar veniturile oamenilor au scăzut.

Premierul însuși a admis că măsurile de austeritate nu vor atinge ținta inițială de reducere a deficitului.