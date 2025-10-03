"Am fost acuzat că îl atac pe premierul Bolojan! Nu este adevărat! Încerc să-i arăt o realitate, astfel încât să schimbe cursul guvernării care s-a dovedit greșit. Nu o spun doar eu de la PSD.
Președintele unui alt partid din Coaliție arată că Guvernul n-a făcut reforme serioase și că nivelul de încredere este la cel mai mic nivel.
Ministerul Finanțelor raportează o pondere în PIB a veniturilor din TVA mai mică decât anul trecut, în ciuda majorării cotei de la 19% la 21%.
Organismele financiare internaționale și-au revizuit prognozele despre România, cu o creștere economică mai mică și un deficit mai mare.
Consiliul Fiscal ne spune că deficitul bugetar ar putea depăși nivelul din 2024 – deși taxele s-au majorat, iar veniturile oamenilor au scăzut.
Premierul însuși a admis că măsurile de austeritate nu vor atinge ținta inițială de reducere a deficitului.
Unde este atacul? Asta este realitatea! Trebuie să schimbăm direcția!
DEFINIȚIA NEBUNIEI ESTE SĂ REPEȚI ACELEAȘI LUCRURI SPERÂND ÎNTR-UN REZULTAT DIFERIT!
Deci insist: Opriți nebunia! Opriți austeritatea! Haideți să stimulăm economia! PSD a pus soluții pe masa de dialog a Coaliției! Programul PSD mizează pe susținerea investițiilor, pe încurajarea dezvoltării de noi afaceri, pe apărarea locurilor de muncă existente, dar și pe crearea de noi locuri de muncă! Mai multe afaceri = mai mulți bani la buget, fără să crească taxele!", a transmis, vineri dimineață, Marius Budăi, într-un mesaj publicat pe Facebook.