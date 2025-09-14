"Am avut discuții în Coaliție la pachetul 1 de măsuri, când am spus că majorările de TVA care s-au întâmplat nu vor face altceva decât să creeze inflație, să erodeze puterea de cumpărare a cetățenilor cu venituri mici și mijlocii.



La inflație se vor adaugă clar 2-3 puncte procentual. Este posibil să se ajungă la 13% (inflație - n.r.). Dacă nu mai creștem taxe, majorăm TVA, renunțăm la plafonarea din energie. Vedem, suntem la 9, inflația, mai adăugăm 2-3 puncte procentuale la plafonarea la alimente, cam asta e, din păcate.



Vedeți că, dacă am adăugat 2-3 puncte procentuale, ceea ce se întâmplă aici se întâmplă pe alimentele de baza. Nu va pot spune în cifre acum, dar inflația va crește cu 2-3 %, alimente care fac parte din coșul de baza. Noi, PSD, credem că este o greșeală foarte mare", a declarat Marius Budăi într-o intervenție telefonică la Realitatea PLU.