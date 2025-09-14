"Am avut discuții în Coaliție la pachetul 1 de măsuri, când am spus că majorările de TVA care s-au întâmplat nu vor face altceva decât să creeze inflație, să erodeze puterea de cumpărare a cetățenilor cu venituri mici și mijlocii.
La inflație se vor adaugă clar 2-3 puncte procentual. Este posibil să se ajungă la 13% (inflație - n.r.). Dacă nu mai creștem taxe, majorăm TVA, renunțăm la plafonarea din energie. Vedem, suntem la 9, inflația, mai adăugăm 2-3 puncte procentuale la plafonarea la alimente, cam asta e, din păcate.
Vedeți că, dacă am adăugat 2-3 puncte procentuale, ceea ce se întâmplă aici se întâmplă pe alimentele de baza. Nu va pot spune în cifre acum, dar inflația va crește cu 2-3 %, alimente care fac parte din coșul de baza. Noi, PSD, credem că este o greșeală foarte mare", a declarat Marius Budăi într-o intervenție telefonică la Realitatea PLU.
Fost ministru al Muncii: Dacă disparea plafonarea, inflația crește cu 2-3 procente
Alimentele de bază se vor scumpi cu 13% dacă dispare plafonarea, iar, drept consecință, inflația va creste cu doua, trei procente, este declarația fostului ministru al muncii Marius Budăi. Asta in conditiile in care inflație oricum este de 9,9% in prezent.
