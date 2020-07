Florin Cîțu, la Realitatea PLUS: „Digitalizarea ANAF-ului e un proiect din 2003, nu e o idee a PSD-ului”

Reclădim România

Florin Cîțu: „Am avut perioada de criză, în care a trebuit să luăm măsuri economice. Toate deciziile pe partea pe fiscalitate au însemnat 15 miliarde de lei pentru companii, bani rămași la aceștia. Am semnat decontări pentru concedii medicale de aproape 2,2 miliarde de lei. Am luat deciziile astea pentru ca ecoonomia să rămână la capacitatea de producție. Etapa a doua este de construcție, se uită în viitor, se bazează pe investiții. Doar prin investiții putem crește economia și să generăm noi locuri de muncă. Ministerele implicate în „Reclădim România” vor trebui să vină cu actele normative. La rectificare vom da bani pentru proiectele mari, pe care ni le-am propus. Digitalizarea la ANAF este un proiect aprobat din 2003, noi l-am început după 17 ani. Nu are legătură cu PSD, sunt proiecte pe care noi le facem. ”

Ministrul a susținut și faptul că e nevoie să se dea drumul metroului din Drumul Taberei, Magistrala 5, până la sfârșitul anului 2020.