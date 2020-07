Florin Cîțu, la Realitatea PLUS: „Pornim de la o contracție economică. Pensiile ar putea crește cu 10%”

Relansarea economică a României. Cu cât pot crește pensiile?

Florin Cîțu: „Discuția despre pensii este alimentată de pe margine cu informații false de către PSD. Declarațiile politice ale PSD-lui au creat panică în societate. Cetățenii nu au reacționat, ei au câștigat. Guvernul a recâștigat încrederea românilor. Măsurile noastre au fost bune și în sănătate și în economie. Am câștigat încrederea Comisiei Europene. Am câștigat încrederea investitorilor străini. Nimic din ce au spus socialiștii, acele scenarii apocaliptice, nu s-au întâmplat. Când am venit la guvernare, am găsit rezerva statului goală, atunci în martie. Tranversăm cea mai dificilă perioadă pentru economia globală din ultima sută de ani. Când am făcut bugetul, la începutul anului, estimările de creștere erau de 4,1%. Pornim de la o contracție economică, nu de la ocreștere Suntem mai aproape de (-2%), spun eu. De aici vine scenariul pe care îl voi da premierului. O cifră de 10% ar putea fi sustenabilă. Mai greu a fost să găsim resursele pentru a putea mări pensiile și cu 10%. În timp cde vorbim de creșterea pensiilor, avem sute de mii de români care au beneficiat de șomajul tehnic. Încercăm să îi ajutăm să revină la muncă. Înțelegem foarte bine și problema pensionarilor. Estimăm în acest moment un deficit de 6,7% din PIB. Încasările la buget sunt bune la buget pentru condițiile pe care le avem astăzi. Acea revenire în V este în picioare. Pe PSD îi cred în stare să distrugă România pentru câteva voturi.”