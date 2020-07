Florin Cîțu, la Realitatea PLUS, când va reporni ECONOMIA: ”Și eu sunt sătul de promisiuni. Anul acesta vom începe”. Ce spune despre pensii și alocații

”Este un plan care vine într-un moment important. Nu puteam să mai amânăm dezvoltarea României.

Sunt foarte multe măsuri pentru toate sectoarele economiei. Eu vă spun despre o măsura care nu a mai fost încercată în România: recapitalizarea. Printr-un sistem de bonificații, se pot recapitaliza companile, se pot dezvolta. Acest program vine după 30 de ani de minciuni populiste, 30 de ani în care nu s-a făcut nimic. Resursele vor fi alocate la rectificarea bugetară”, a declarat ministrul Finanțelor, la Realitatea PLUS, după prezentarea planului de relansare economică.

Întrebat cum vor fi alocate granturile de la Comisia Europeană, Florin Cîțu a explicat că schema va fi negociată împreună cu cei de la Comisia Europeană.

”Numărul companiilor care au avut acces la finanțare a crescut exponențial în progarmul IMM Innvest. Avem 10.000 de firme care au aplicat. Vom crește plafonul dacă este nevoie. Am învățat multe din experiența acestui proiect. Ca și la IMM Invest, schema a fost negociată la Comisia Europeană, pentru că sunt bani europeni”, a mai spus demnitarul.

Referitor la finalitatea programului prezentat joi, ministrul a spus că se pregătesc documentele. ”Ne pregătim cu actele normative pentru aceste măsuri, la rectificare trebuie să prindem acei bani în buget. Și eu sunt sătul de promisiuni. Eu vă spun că anul acesta vor începe aceste măsuri. Avem rezultate clare, iar rectificarea se va face pe rezultate clare”.

Cât privește valul de concedieri din multe domenii afectate de criza generată de pandemie, Florin Cîțu a spus: ”Trăim și trecem printr-o perioadă dificilă. O criză medicală dublată de criza economică. Ceea ce am făcut a redus impactul asupra economiei. Pentru HORECA am luat deja măsuri. A existat șomaj tehnic, acea măsură prin care am plătit 45 la sută celor care se întorc din șomaj tehnic, programul SURE. Trebuie să creăm mai multe locuri de muncă. Prin investiții vom genera locuri de muncă. În sistemul retail se caută oameni. Sunt sectoare care merg bine și vom face tranziția de la un sector la altul pentru ca lucrurile să fie mai simple”.

Pensii majorate cu 10 la sută

”Este în continuare propunerea pe care o susțin, cea cu 10%, dar decizia finală va fi a Guvernului. Trebuie să avem de unde plăti și alocațiile. Eu sunt deschis oricărei persone care vine cu argumente că nu există riscuri pentru sustenabilitatea financiară. Eu am luat în calcul și acest plan de investiții pentru care avem nevoie de resurse. Am spus că vom majora pensiile, vom avea datele execuției bugetare pe primele șase luni de zile, atunci când se fac alocările se va lua și o decizie”, a explicat ministrul Finanțelor.