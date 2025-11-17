EXCLUSIV | Anca Alexandrescu, printre oameni, în sectorul condus de Ciucu

anca alexandrescu
anca alexandrescu

Anca Alexandrescu își continuă seria întâlnirilor directe cu cetățenii, menținându-și promisiunea de a asculta problemele românilor care se simt ignorați de actuala conducere. De această dată, vizita a avut loc în sectorul administrat de primarul Ciprian Ciucu, acolo unde mai mulți locuitori i-au semnalat situații nerezolvate și dificultăți cu care se confruntă zilnic.

Pe teren, Anca Alexandrescu a discutat cu oamenii despre accesul deficitar la servicii publice, infrastructura locală și alte nemulțumiri care, potrivit acestora, nu au găsit ecou la autoritățile locale. Prezența ei a fost percepută ca o oportunitate de a face auzite vocile unor comunități lăsate în plan secund.

Alături de Anca s-a aflat și liderul AUR, George Simion, care a participat la dialogurile cu locuitorii și a subliniat importanța contactului direct cu oamenii înțelegându-le nevoile reale.