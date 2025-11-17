Pe teren, Anca Alexandrescu a discutat cu oamenii despre accesul deficitar la servicii publice, infrastructura locală și alte nemulțumiri care, potrivit acestora, nu au găsit ecou la autoritățile locale. Prezența ei a fost percepută ca o oportunitate de a face auzite vocile unor comunități lăsate în plan secund.

Alături de Anca s-a aflat și liderul AUR, George Simion, care a participat la dialogurile cu locuitorii și a subliniat importanța contactului direct cu oamenii înțelegându-le nevoile reale.