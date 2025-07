"Ori de cate ori drepturile oamenilor sunt calcate in picioare, ori de cate ori se creaza o nedreptate in raport cu poporul roman, poporul roman are dreptul sa se ridice si sa protesteze. Si, repet, au murit oameni pentru ca noi astazi sa avem dreptul sa facem acest lucru.

Doamna de la USR si partidul din spatele domniei ei, care sustine aceste inertii, cum ca noi - daca protestam - suntem mafioti, ar trebui sa se duca la cosul de gunoi al istoriei. Si daca nu se duc, ar trebui sa puna mana pe niste carti de istorie ale Romaniei si sa se mai documenteze, in special despre epoca comunsimului", a declarat Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR.