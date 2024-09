PMP tocmai s-a inteles cu Forta Dreptei, cele doua partide unindu-si eforturile pentru a construi un pol de dreapta si pentru a intra in Parlament. Pentru ca timpul era prea scurt si ca sa evite pragul electoral pentru aliante de 8%, cele doua partide vor candida pe listele formatiunii Forta Dreptei, condusa de Ludovic Orban, cel care si-a si depus candidatura la alegerile prezidentiale in acest timp, spune Tomac, intr-un interviu acordat aktual24.ro.

Eugen Tomac crede ca Forta Dreptei si PMP vor obtine impreuna peste 7% la alegerile parlamentare din 1 decembrie, pentru acest lucru reusindu-se o mobilizare astfel incat cele doua partide sa aiba reprezentanti in toate cele 18.000 de sectii de votare.

Reporter: Cum stati cu semnaturile pentru candidatura lui Ludovic Orban la presedintie? Mai aveti doar cateva zile pana la 5 octombrie.

Eugen Tomac: In momentul de fata, in fiecare zi avem sedinte cu toate structurile noastre politice din tara si din diaspora. Evident ca este un efort urias si este destul de dificil in aceasta etapa, cand oamenii sunt pur si simplu dezgustati de tot ceea ce inseamna clasa politica, sa se implice cu entuziasm in sprijinul oricarui candidat. Dar partea importanta este ca, dupa ce discuti cu oamenii si le explici ca este singura modalitate prin care poti fi activ in politica si spune lucrurilor pe nume si, pana la urma, in asta consta frumusetea democratiei, sa nu ne intoarcem la vremuri pe care nimeni nu vrea sa le mai repete, sa avem un singur partid, o singura gasca care conduce si care decide destinele Romaniei.

Aceasta batalie pentru noi, pentru echipa PMP, Forta dreptei, este o batalie si pentru a ii oferi tarii o constructie de opozitie extrem de sanatoasa. PSD si PNL vor sa se mentina la putere. Au creat toate mecanismele prin care pur si simplu alegerile par sa nu mai aiba niciun sens si niciun rost. Si noi credem ca acest lucru este extrem de grav. Si eu, personal, sunt implicat in aceasta campanie de strangere de semnaturi, de pregatire a alegerilor cu toata energia, pentru ca eu cred ca o societate romaneasca sanatoasa trebuie sa aiba o democratie consolidata. Din pacate, in ultimii ani am facut multi pasi inapoi in aceasta chestiune ce tine de calitatea democratiei in Romania. Si de asta procesul de strangere de semnaturi nu este unul simplu, dar sunt convins ca ne vom atinge targetul.

Reporter: Ludovic Orban a intrat foarte tarziu in cursa asta prezidentiala. Nici nu a fost masurat de sondajele de opinie. A intrat din cauza USR atat de tarziu in cursa?

Eugen Tomac: Marturisesc ca acesta a fost procesul firesc, pentru ca noi am incercat sa construim o alternativa serioasa fata de PSD si PNL la alegerile locale si europarlamentare. Suprapunerea acestor alegeri a avut un obiectiv extrem de bine tintit din partea actualei puteri, acela de a nu permite niciunui proiect politic sa se dezvolte dupa 4 ani de dezastru pastorit de Iohannis si PSD. Evident ca nu am avut alegeri europarlamentare. Totul a fost concentrat pe alegerile locale si stim foarte bine, daca in orasele mari noi am luat procente foarte bune pe Alianta Dreapta Unita, in mediul rural este foarte dificil sa lupti cu un sistem care tine lumea in saracie. Si n-am avut capacitatea de a strange candidatii necesari pentru a intra in lupta. Si asta au urmarit PSD si PNL, sa-si conserve puterea in administratia locala. Si evident ca asta descurajeaza oamenii care vor sa faca politica altfel decat in modul clasic, cum se face de 30 de ani.

Dar asta nu ne opreste. Noi am vazut-o ca pe o continuare fireasca, pentru ca, evident, atunci cand vezi ca PSD-ul controleaza tot procesul electoral, cand presedintele Iohannis a facut tot ce-i sta in putinta pentru a face acest transfer de putere totala catre PSD pentru linistea domniei sale – nu am vazut un presedinte care sa aiba un comportament loial fata de alegatorii pe care i-a avut in ambele mandate, ci mai degraba un presedinte care s-a predate. Si pentru ca USR-ul ne-a invitat in ultimele luni la o serie de discutii si negocieri politice, cel putin in ceea ce priveste PMP, noi am facut toate, dar absolut toate compromisurile necesare pentru a reusi sa avem un candidat comun cu sanse reale de a intra in turul doi (al alegerilor prezidentiale – n. red.).

In conditiile in care, repet, lupti cu un partid-stat cum este PSD-PNL, pentru ca ei mimeaza democratia si competitia. Sunt impreuna la guvernare, au condus tara cum au vrut, fara pic de transparenta si de viziune in ceea ce priveste dezvoltarea tarii si angajarea tuturor energiilor astfel incat Romania sa iasa din aceasta zona de periferie a Uniunii Europene, pentru ca asta este perceptia, din pacate! Si USR-ul ne-a anuntat ca nu mai doreste o formula de coagulare a fortelor de dreapta in ultima zi in care se mai puteau depune aliante electorale! Si evident ca acest lucru ne-a surprins, pe mine, personal, m-a nemultumit, pentru ca este o abordare neserioasa, dar in politica orice este posibil.

Prin urmare, avem aceasta responsabilitate fata de membrii nostri, fata de alegatorii nostri, fata de romani si nu in ultimul rand, subliniez, democratia romaneasca are nevoie de o opozitie credibila, care este obligata sa renasca din aceasta situatie imposibila, sa le ofere romanilor o alternativa. Cu acest gand ne-am unit fortele si evident ca de aceea am anuntat foarte tarziu acest proiect, pentru ca am avut o serie de…

Reporter: Va referiti si la candidatura lui Ludovic Orban la presedintie!

Eugen Tomac: Evident ca domnul presedinte Orban a fost destul de deschis spre o solutie comuna, mai larga. Daca nu s-a putut si n-au existat aceste disponibilitati de dialog mai departe, evident ca ne pliem pe situatia pe care o avem, pe care nu noi am creat-o. Noi am fost, si o spun cu toata responsabilitatea, convinsi ca asta este cheia, sa mergem pe un proiect comun mai larg. Acum suntem in alta etapa si evident ca avem obligatia sa facem tot ce ne stam putinta pentru a-i convinge pe romani sa ne acorde o sansa, pentru ca este o sansa onesta, este o sansa curata, este o oferta electorala cat se poate de transparenta, fara chestiuni ascunse, asa cum se intampla in sertarele de la PSD, PNL sau altii.

