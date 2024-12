"Exista in continuare astazi, puternice influente ale Statului Paralel creat de Soros in Romania, si pus sub conducerea lui Coldea si Kovesi!

Acest Stat Paralel care si-a luat avant odata cu aducerea Monicai Macovei in guvern in 2005, si care s-a bazat pe Justitie pentru eliminarea adversarilor sai ( asa cum au incercat cu Trump in SUA, si incearca acum cu Calin Georgescu), m-a vazut permanent o piedica in stabilirea influentei totale asupra Presedintelui Romaniei, pentru ca pe mine nu ma controlau, nu eram de-a lor, nu veneam din ONG-urile Sorosiste, nu ma puteau cumpara, si nici nu aveam nevoie de sustinerea lor ca sa candidez sau ca sa fiu ministru.

Nu faceam parte din Sistem, si eram in politica ca parte a schimbarii modului in care vechii politicieni incercau sa conduca tara! Ba chiar mi-am permis sa castig cu PMP in doar 4 luni sub conducerea mea, alegerile europarlamentare din 2014 ( cand nu exista Tik- Tok), cand am batut si PNL si PDL, in aproape toate orasele tarii, dar mai ales la Bucuresti!

Culmea, am indraznit si sa candidez la Presedintie impotriva planului lor de a-si aduce omul la Cotroceni, iar Traian Basescu l-a refuzat pe Soros care il rugase sa o sustina pe Monica Macovei, si m-a sustinut pe mine! Asa ca au pornit razboiul impotriva mea inca de la acele alegeri prezidentiale, pe care le-au castigat fara sa fie nevoie sa le anuleze, pentru ca la vremea aceea Coldea conducea Statul Paralel si el a rezolvat problema inca inainte de vot:

- l-a retras pe Crin Antonescu din fruntea PNL care a preferat sa plece decat sa ajunga la puscarie

- l-a pus pe Blaga sa fuzioneze PDL-ul cu liberalii si noul partid sa il sustina pe Iohannis, iar in timpul campaniei electorale au scos catusele impotriva mea, arestandu-l pe fostul sot si pe alti doi sustinatori ai mei, si scotand pozele cu mine si Alina Bica la Paris in joia de dinaintea votului!

Ca sa zic asa, se vede lipsa lui Coldea la aceste alegeri! Ce haos! A fost nevoie sa se treaca la anularea votului a peste 9 milioane de alegatori, ca sa isi puna Soros un Presedinte in Romania!

Coldea si Kovesi l-ar fi arestat pe Georgescu inainte de a-si depune candidatura si ramaneam si noi in ochii lumii un “stat democratic” care se lupta cu rusii invizibili si coruptia!

Pe de o parte, Kovesi si clica Sorosista nu uita ce le-am facut, si pe de alta parte le este frica ce le-as putea face acum cand au ingenuncheat toata clasa politica si se mai impiedica doar de Calin Georgescu!



Daca in cazul meu au reusit sa ma bage in puscarie si reusesc sa ma tina cat inca mai au cativa judecatori la ICCJ, cu Georgescu e treaba grea, pt ca in spatele lui sunt voturile a milioane de romani!

Oricum roata se invarte, si vremurile se schimba! Cu putin curaj din partea unora, va fi dreptate si pentru mine, daca nu in Justitia Statului, cu siguranta in Justitia lui Dumnezeu!", scrie Elena Udrea, într-o postare pe Facebook.