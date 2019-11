Ediție explozivă Realitatea Românească. Dezvăluiri din culisele campaniei cu Vasile Dâncu și Cozmin Gușă

2019-11-22 11:26:17 Marcel Burlea

Citeam astazi un editorial al maestrului Ion Cristoiu privind implicarea servicilor de la noi in alegerea candidatului la prezidentiale.In fapt ,tot ce ni s-a " oferit " pe tava de catre presa este de fapt o gogoasa umflata pentru a induce in eroare opinia publica si votantii romani ca despre ei vorbim.Implicarea serviciilor nu este de ieri de asatzi este din totdeauna incepand cu anul 1990 cand a fost ales Ion Iliescu c aprimul presedinte psot-decembrist.De fpat miza alegerilor este ca aceste servicii care sigur au simaptia pentru unul doinc ei doi candidati, pentru ca este o cutma nescrisa in aceste servicii ca daca actulaul presedinte a fost "bun " cu ei daca il aleg romanii si cu " spijinul " lor atunci totul este O.K., nu se intrevad schimabri improtante in toate strcuturile de comanda ale acestor servicii.ASADAR CA S A CONCLUZIONAM CRED CA VIITORUL VA FI TOT CEL CARE NE SURADE BLAJIN SI ESTE SIGUR DE VICTORIE.!!Dar in istorie s-a mai pomenit ca cel care zambeste ca va fi ales s aNu se trezeasca peste noapte ca de fpat Nu el este castigatorul si avem exemple d ela noi cu Adrian nastase, Mircea geoana si Victor Ponta.Dar Nus e stie d eunde sare iepurele,poate serviciile Nu mai vor ca actualul sa mai detina inca un mandat la Cotroceni si atunci ne putem astepta la o rasturnare spectaculaosa desi sansele sutn extrem de mici, trebuei s afim relaisti., din pactae.!!!Nu stiu c efle de ROMANIE NORMALA ISI DORESTE ACTUALUL CANDIDAT LA COTROCENI PENTRU CAM VAZUT CU TOTII CA PRIMUL MANDAT A FOST UNA DEVARAT FISCAO,FARA REZULTATE NOTABILE PENTRU ROMANIA.!!!Tot timpul am fost pusi la colt ca Nu nea-m facut temele asa cum trebuie.!!! O tampenie si asta datorita slabei rpestatiii a acutalului rpesedinte Klaus Iohannis.!!!!!