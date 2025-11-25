"Nu se poate…ce face Bolojan acum, nu Guvernul, reține ce spun, nu Guvernul, ci Bolojan. Vrea acum, prin asumare, să subjuge justiția. Face o gafă. Părerea mea că și pleacă din țară. Asta e convingerea mea. După ce face asta, nu mai poate sta în România.

A luat-o rău de tot. El crede că face bine României. Nu face deloc bine României. Ca să facă bine României, trebuie să creeze locuri de muncă prin aducerea investitorilor aici. Nu poți să aduci investitori aici la niște taxe așa de mari. Nu poți să aduci investitori în țara asta dacă nu le dai pământul gratis. Mă, frate, țara are peste 14 milioane de hectare. Du-te mă nene… să vină 20, 30, 50 de investitori, 7, 8, 10 țări puternice să construiască aici să ne aducem înapoi oamenii", a declarat Dragomir.