"A venit și ziua de luni, după alegerile la Capitală din 2020. Apa caldă nu a fost informată că a câștigat Nicușor și nu s-a prezentat. Se lasă rugată încă 4 ani, conform celor spuse chiar de primar.

Deși avea la dispoziție fonduri europene nerambursabile de aproximativ 300 de milioane de euro pentru reabilitarea rețelei, contract lăsat la cheie de Gabriela Firea, Nicușor Dan a stat și a tot stat, până le-a pierdut.

Orașul este însă blocat acum, în campania din 2024, de conductele uriașe care trebuie să ajungă în subteran. Dar cum altfel ar mai putea fi convinși bucureștenii ca primarul Nicușor Dan trudește să le aducă apa caldă promisă cu 4 ani înainte?

După încercări repetate de a explica presei când vine totuși apa caldă, primarul general a aruncat câte o previziune în fiecare an și s-a decis la un termen chiar cu puțin timp înainte să înceapă campania electorală. Nu mai este mult, Capitala va avea apă caldă în 2028, zice primarul general", spune Dorin Iacob.

"Cine nu-și amintește de celebrul afiș electoral "Imaginează-ți ziua de luni, 28. A câștigat Nicușor Dan. Vei putea să faci duș"? Ei bine, însuși Nicușor Dan! Ajuns primar general după o campanie in care tema apei calde a fost folosită obsesiv în comunicare, Nicușor Dan spune acum oricui îl întreabă că nu știe despre ce este vorba. Asta atunci când nu izbucnește direct în râs la această întrebare, indiferent dacă se află in fața presei sau este întrebat de cetățeni. Pe fața lui se citește o stupoare totală: ce o fi cu toată această agitație provocată de un biet slogan și de ce oare aceste vorbe oarecare s-au lipit de el? Nicușor Dan susține ferm în 2024, an electoral, că niciodată nu a promis în campania din 2020 apă caldă de a doua zi. Afișul lui de campanie o făcea. La modul inconștient, cel mai probabil, fiind doar un afiș fără conștiință proprie", continuă Dorin Iacob.

Ce ne facem însă cu același Nicușor Dan care, în octombrie 2020, a declarat că "toți bucureștenii vor avea apă caldă și căldură în această iarnă", adică în 2020. Tot Nicușor Dan, acum primar, a promis că în primii trei ani de mandat va schimba 300 de kilometri de rețea principală de termoficare, o medie de 100 de kilometri pe an, atrage atenția candidatul Alternativa Dreaptă la Primăria Generală.

"Ghinion, nu a fost să fie. Pentru că, așa cum ziceam, apa caldă nu aflase că a câștigat Nicușor Dan. Aștepta săraca niște investiții. Dar neșansa a lovit din nou. Deși Nicușor primise un nesperat cadou de la administrația Gabriela Firea, fonduri nerambursabile de aproximativ 300 de milioane de euro pentru reabilitarea a 200 de km din rețeaua de termoficare, primarul nu prea a avut timp de licitație. 2 ani nu a făcut niciun demers pentru această procedură, iar banii europeni s-au pierdut. Abia anul trecut a reușit să facă licitația necesară iar lucrările au început în al treilea an de mandat, în 2023, cu fonduri din următorul exercițiu financiar nu din cel în care fuseseră obținuți.

În fiecare iarnă, Nicușor Dan spunea ca va fi mai bine ca anul trecut. Și tot în fiecare an, sute de blocuri rămâneau în frig, săptămâni întregi, fără căldură sau apă caldă mai ales în sezonul rece.

La 4 ani de la alegeri, bucureștenii păcăliți că vine apa caldă dacă il votează pe Dan au început să cedeze. "Sunt de patru ori mai mulți nemulțumiți de termoficare ca înainte de anul 2020" susțin surse din termoficare pentru Gândul.

Nicușor Dan își continuă campania. Doar că a devenit mai precaut. Nu mai anunță apa de doua zi, ci după încă un mandat. În asta abia a testat cât țin minciunile electorale", mai spune Dorin Iacob.