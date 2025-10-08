Ana Ciuvica: Dar de ce se trag astazi clopotele?

Preot: Pai s-a tras asa. Nu e bine? E un.eveniemnt pentru biserica, cand venit cineva.

Ana Ciuvica: Cand vine cineva... E prima data cand particip si am zis sa vin sa va intreb de ce, de ce a fost acaesta intampinare.

Preot: Pai asa si cand a intrat parintele Celopa in sfantul munte s-a tras clopotul si a fost un sfant. Si acum s-a tras un clopot poate vine un presedinte.

După vizionarea imaginilor revoltătoare cu Ana Ciuvică în timp ce filma fără permisiune un preot, Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, a făcut mai multe dezvăluiri despre părintele care a căzut victimă propagandei progresiste.

"Cat de josnic sa fii sa te duci in biserica sa-l filmezi pe preot doar pentru a-l ataca pe Calin georgescu? Va deranjeaza credinta? Va deranjeaza faptul ca presedintele meu - eu am spus de nenumarate ori - Calin Georgescu este presedintele meu - crede in Dumnezeu, vorbeste despre pace si despre iertare, despre cum sa facem sa ne impacm unii cu altii?

Mi s-a spus ca este un om extraordinar, ca este unul din preotii care - pentru niciun fel de slujba, fie ca e casatorie, cununie, botez - nu ia bani. Stiti ca in unele biserici se platesc niste taxe. Este un preot care are grija de enoriasii sai", a declarat Anca Alexandrescu.

După ce a fost ignorată de Călin Georgescu, Ana Ciuvică a început să posteze constant videoclipuri în care îi insultă pe susținătorii acestuia, dar și pe candidatul interzis la alegerile prezidențiale.

"Am afalat in aceasta dimineata ca i-am suparat pe fanii lui Calin Georgescu si simt nevoia de un video explicativ. I-am suparat - cred ca principalul motiv este ca l-am intrerupt pe "Mesia" in timp ce sustinea un discurs public in fata camerelor si a jurnalistilor, pe treptele Inspectoratului Judetean de Politie Ilfov. Vorbea despre apa sau vreun subiect din acesta foarte "relevant", pe care pune accent dintotdeuna si nu am fost neaparat satisfacuta de discursul dumnealui, nu ma interesa aproape deloc", a transmis Ana Ciuvica.

Deși sute de români s-au adunat în fața Guvernului pentru a protesta față de anularea alegerilor, jurnalista Ana Ciuvică a râs în hohote de revolta și nemulțumirea manifestanțiilor.

"Deci nu va fi niciun tur doi inapoi. Tin sa va spun asta pentru ca ieri, dupa ce a venit aceasta decizie de la Curtea de Apel Ploiesti, eram prin Piata Victoriei si erau 10 ametiti acolo, si a venit un nene, a claxonat puternic si a tipat "Am invins!" Nu va fi turul doi inapoi", a spus jurnalista.

Comportamentul jurnalistei Ana Ciuvică este tras la indigo cu cel al tatălui ei, fostul consilier prezidențial Mugur Ciuvică și invitat permanent la televiziunea care o plătește pe fiica acestuia pentru atacurile la adresa suveraniștilor.

În luna decembrie a anului 2024, după anularea alegerilor prezidențiale, Mugur Ciuvică i-a catalogat pe simpatizanții lui Călin Georgescu ca fiind pleava societății.

"Si noi aici, pe plan local, in Romania, putem, aveam suficienta forta incat sa luptam - cum ati zis dvs - si cu pleava societatii asta care il sustine pe Georgescu, si cu propaganda ruseasca pro Georgescu", afirma Mugur Ciuvica.

Jignirile și atacurile la adresa suveraniștilor continuă și acum. În urmă cu doar câteva zile, Mugur Ciuvică a publicat un videoclip pe o rețea de socializare în care vorbește iar despre, citez, „pleava societății”.

"Exagerat de proasta e pleava asta a societatii. Viseaza la cai verzi pe pereti, se agita aiurea, pune botul la orice vrajeala... Si incepe pleava societatii, se emotioneaza, se incanta, spera, viseaza prosteli", a mai spus Ciuvica.

Nici televiziunea noastră nu a scăpat de atacurile fostului consilier prezidențial.

"Intrebare: cum se spune corect - Realitatea PLUS e televiziunea poporului rus sau Realitatea PLUS e televiziunea popoului rus? Clar, 100%, Realitatea PLUS e cel mai mare canal de propaganda ruseasca putinista in Romania", spune Ciuvica.