Dîncu: PSD poate coagula o mare alianță pe partea stânga a eșichierului politic și se poate reinventa

La mai puțin de două săptămâni până la congresul care ar urma să stabilească noua conducerea a social-democraților, sociologul Vasile Dâncu vorbește despre situația actuală din PSD și despre strategiile pre-electorale.

"Nu am vrut să răspund, în prima fază, la întrebările legate de declarațiile din ultimele zile deoarece cred că PSD nu are, în momentul acesta, nevoie de polemici interne. Cred că este nevoie de o dezbatere, dar în această situație nu este cazul pentru că oamenii care m-au atacat din senin, nu au lansat vreodată vreo idee politică sau vreo reflecție ideologică. Am văzut însă că este vorba de o campanie cu aspect de luptă pentru putere și accept acum să fac câteva precizări. Dar, repet, nu este vorba despre o polemică. PSD se află într-o situație dificilă, a piedut, în trei ani, jumătate dintre voturi și riscă să nu poată relua un traseu ascendent dacă nu vom reuși să strângem rândurile și să regândim strategia, poziționarea și programul; organizarea și, poate, chiar sistemul de alianțe. Acum am văzut că un mic grup îi atacă pe cei care s-au oferit să participe la noua construcție de partid, fie că a fost vorba de Cozmin Gușă, fie de Sorin Grindeanu. Nu cred că trebuie să cheltuim multă energie cu răspunsuri, dar nici nu este normal să nu punem lucrurile la punct. Par de neînțeles unele dintre aceste acțiuni, mai ales că, de exemplu, Cozmin Gușă s-a reînscris în PSD precizând că nu vrea nicio funcție, vrea doar să participe la efortul de reconstrucție. Când vin oameni din opoziție spre partid este un semn bun, pentru că atunci când ești la putere vine o mare de oportuniști care, în multe cazuri, nu este de cea mai bună calitate", spune Vasile Dîncu.

"Aș vrea să clarific situația mea. După alegerile prezidențiale din 2019 am fost invitat de către președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu și de secretarul general, Paul Stănescu, să particip cu ceea ce pot eu la un grup de reflecție pentru reformarea partidului și chiar pentru a participa la contrucția viitoare a unei echipe de conducere a partidului. Am fost alături de PSD în ultimii 20 de ani, în diferite forme, dar mai ales ca intelectual de stânga. Am fost solicitat de mai multe ori în guvernul USL sau guvernele PSD din ultimii ani pentru a participa în echipe guvernamentale, dar am considerat că pot ajuta mai bine din afara executivului, prin studii sociologice sau consultanță, mai mult sau mai puțin băgate în seamă de liderii partidului. Nu mi-am propus să ocup locul niciunui membru de partid care merită, în același timp însă nu mi-a cerut nimeni să devin membru de partid. Pot să devin oricând membru de partid, am vechime destulă. Nu îmi doresc funcții în partid, baieții din grupul de la Dolj, cei care orchestrează o astfel de polemică, pot să stea liniștiți, nu-i încurc eu și ei pot ocupa toate funcțiile disponibile în partid. Faptul că anumite organizații județene m-au propus pentru a candida la funcția de Președinte al Consiliului Național nu înseamnă că voi candida, nici că voi câștiga. Încă reflectez asupra unei posibile candidaturi. Dar, dincolo de acestea, cred că trebuie ca intelectualii de stânga să fie alături de conducerea interimară a PSD pentru a gândi viitorul partidului și al stângii. Cred că Marcel Ciolacu și Paul Stănescu, la care se adaugă Sorin Grindeanu și Gabriela Firea, au o misiune foarte dificilă în a gestiona o criză internă, în a schimba din mers lucrurile, în a reorganiza partidul după ce interimatul a devenit o adevărată instituție în ultimii trei ani; pe de altă parte trebuie și să reziste unui asalt din partea puterii. Cei care pornesc lupte interne pentru a păstra un anumit monopol vor trebui limitați în acțiunea lor de către oamenii responsabili din PSD", a mai spus Dîncu.

