Sătul să râdă lumea de el în urma gafelor de protocol, Nicușor Dan s-a gândit acum să își pregătească o echipă care să îl însoțească în Statele Unite, acolo unde se speră că se va întâlni cu președintele american, Donald Trump. Consilierul prezidențial Marius Lazurca susține că din grupul de lucru fac parte oameni de afaceri, pentru că Nicușor ar vrea să dezbată cu Trump probleme legate de economia României. Culmea este că administrația americană nu a confirmat întrevederea cu șeful statului.



De altfel, omul lui Nicușor Dan susține că acesta nu vrea ceremonii prin care să scoată în evidență întâlnirea, deși s-a lăudat cu evenimentul diplomatic încă de când și-a pus „vocea” la ministerul de Externe - pe Oana Țoiu.



De altfel, Nicușor Dan se va ocupa direct de instruirea oamenilor de afaceri care îl vor însoți peste ocean. Gestul președintelui ridică mari semne de întrebare, mai ales după momentele în care s-a făcut de râs la evenimentele politice.



De altfel, Nicușor Dan a avut un moment ratat în care putea sta față în față cu președintele american. Asta, pentru că Donald Trump l-a ignorat total pe șeful statului român la summitul de la Bruxelles, care a avut loc în luna iunie.