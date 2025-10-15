"Domnule Bolojan, domnilor de la PSD, PNL, USR, UDMR, așa o să vă puște în față toate măsurile nebunești pe care le-ați luat împotriva firmelor românești. În primele luni, anul acesta s-au dizolvat, s-au închis, au falimentat 36.171. Astea sunt datele de la Registru Comerțului. Din ce cauza, domnilor guvernanți, domnule Bolojan? Din cauza taxelor pe care le-ați pus în aceste măsuri financiare, împotriva firmelor românești.

Și ne uităm că nici o multinațională nu s-a închis. Dar ce ați reușit, domnule Bolojan? Ați reușit să câștigați 5000 de euro. Atât ați câștigat impozitând pensiile veteranilor.

În schimb, ați pierdut, cred că, vreo 200 de milioane. 200 de milioane de euro închinându-se aceste firme", a transmis deputatul AUR,.