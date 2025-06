România a ajuns din nou la mâna experților FMI pentru a fi scoasă din criză. Potrivit unor surse, Delia Velculescu, economistul care a condus două misiuni ale FMI în Grecia și Cipru ar fi o variantă pentru funcția de premier.



Delia Velcuescu a monitorizat pentru 3 ani criza din Grecia, unde guvernul elen a luat mai multe măsuri draconice după ce au împrumutat miliarde de euro de la FMI. Ea a părăsit poziția în 2018, când a fost înlocuită de un coleg din Statele Unite ale Americii.



Soțul Deliei Velculescu, Victor, este un cunoscut profesor de oncologie. Cei doi locuiesc în SUA în localitatea Glenwood, din statul Maryland, într-o vilă somptuoasă pe care au cumpărat-o cu 1.244.690 de dolari în 2021, conform datelor consultate de FANATIK pe site-urile americane specializate în imobiliare.





Vila construită în 1994 se află plasată pe un domeniu impresionant, un teren de golf care are o suprafață de 1,2 hectare și este mărginită de o pădure. Reședința familie Velculescu, care are etaj și mansardă și este realizată din trei corpuri, are o suprafață de 780 metri pătrați. Vila este dotată cu numai puțin de 5 dormitoare și șase băi, dar și cu un living spațios.



Pe site-urile de imobiliare din SUA consultate de FANATIK, valoarea actuală a proprietății familiei Velculescu este estimată între 1,7 și 2 milioane de dolari. Delia Velculescu este cea care a cerut guvernelor Grec și Cipriot să privatizeze sistemului bancar și a companiile statului. Oficialul FMI a insistat la acea vreme că rezolvarea problemei creditelor neperformante este esenţială pentru reclădirea încrederii în bănci.