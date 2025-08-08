Sunt în continuare controverse legate de cine va intra în cursa pentru Primăria Capitalei precum și data la care vor avea loc aceste alegeri.



Pe de o parte, din informațiile obținute de Realitatea PLUS, USR ar vrea ca stabilirea datei alegerilor să fie cât mai repede, poate chiar luna următoare. Social-democrații spun însă că ar fi bine ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc în luna noiembrie.



Aceleași surse spun că se lucrează la propunerea unui candidat comun al Dreptei. În acest sens, Ilie Bolojan cu Nicușor Dan ar fi purtat mai multe conversații legate de această temă. Negocierile ar fi însă împiedicate de fostul lider USR Cătălin Drulă, care pare că își face campanie.



El a sta în repetate rânduri de vorbă cu Nicușor Dan despre problemele Bucureștiului, iar după aceste întrevederi președintele a spus că Drulă corespunde profilului primarului Capitalei.



În același timp, din partea PNL există un nume vehiculat drept posibil candidat pentru funcția de edil general al bucureștenilor. Este vorba despre primarul actual al Sectorului 6, Cristian Cincu.