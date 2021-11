„România are foarte multe probleme. Prima soluție e aceea de a găsi o formulă guvernamentală. Sper că mâine să avansăm către ceva mai concret. Refacerea coaliției este o opțiune. Am avut aseară o ședință, am stabilit o echipă de negociere, cu ambele partide, și vedem care e opțiunea cea mai bună pentru România. Au fost multe lcururi care s-au spus, între PNL și USR, în ultimele două luni. Prioritarea zero a guvernului, în aceste două luni, a fost sănătatea. Am ajuns în situația tratării pacienților în parcări. Nu știu cine este vinovat pentru lipsa de medicamnente, probabil că nu s-a gândit nimeni la un asemenea impact al pandemiei asupra țării noastre”, a declarat Daniel Constantin în emisiunea „Legile Puterii”.