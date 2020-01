Dacian Cioloş insistă la Ludovic Orban pentru declanşarea alegerilor anticipate

Liderul PLUS îi sugerează prim-ministrului Ludovic Orban să îşi asume răspunderea în Parlament pe mai multe proiecte de lege de reformă, inclusiv pentru alegerea primarilor în două tururi, iar în cazul în care executivul este demis prin moţiune de cenzură, să se meargă pe declanşarea anticipatelor.

„Ce nu a mers e faptul că acest guvern nu va reuşi să ducă la bun sfârşit nicio reformă consistentă de care România are nevoie pentru că nu există o majoritate în parlament pentru acest lucru. Vedeţi cât de dificil e să vină cu orice proiect, cu orice iniţiativă de reformă, chiar şi cu bugetul a trebuit să meargă cu angajarea răspunderii pentru a se asigura că acest buget nu e ciopârţit şi aruncat în aer cu măsuri populiste şi electoraliste. Asta se va întâmpla şi în 2020 dacă nu avem o majoritate consistentă. Acest guvern e unul de sacrificiu.

Eu am sugerat premierului Orban să vină cu toate aceste propuneri de reformă pe care le are în vedere şi le are şi în programul de guvernare şi pe care PNL le susţine legat de reaşezarea unor instituţii din justiţie, legat de alegeri în două tururi şi mai sunt şi alte proiecte, reforma PNDL, cu toate aceste lucruri ar trebui mers în Parlament şi dacă nu există o susţinere ca Guvernul să îşi angajeze răspunderea, se depune moţiune şi guvernul pică, atunci mergem la alegeri anticipate.

Sigur, aceste alegeri anticipate nu sunt foarte simplu de obţinut, dar din punct de vedere politic nu există alternativă. Decât să orbecăim cu cârpeli, mai bine venim cu această viziune pe care sper că guvernul PNL o are şi această viziune să fie pusă pe masa Parlamentului şi dacă Parlamentul nu e capabil să susţină această viziune, atunci mergem la alegeri.”, a declarat Dacian Cioloş într-o intervenţie telefonică la Digi24.