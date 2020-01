Cum s-a văzut Revoluția din Viena anului 1989 a lui Meleșcanu

Preşedintele Senatului, Teodor Meleşcanu, a declarat miercuri că în decembrie 1989, când se afla la Viena, nu a primit niciun fel de informaţii din ţară în legătură cu evenimentele de la Timişoara şi a menţionat că a văzut în presa străină că au avut loc ciocniri între armată şi manifestanţi, soldate cu pierderi de vieţi omeneşti.



"La sfârşitul şedinţei respective (n.r. - la Viena), ambasadorul Elveţiei, care era şi preşedintele lucrărilor, a cerut oficial delegaţiei române informaţii în legătură cu situaţia de la Timişoara. Întrucât nu mai rămăsese nimeni în sală din delegaţia română decât eu, secretar I, am spus următoarele: Nu am primit niciun fel de informaţii din ţară în legătură cu evenimentele din Timişoara. Am văzut din presa străină că au avut loc ciocniri între armată şi manifestanţi, care s-au soldat cu pierderi de vieţi omeneşti. Am spus în final că, dacă aceste informaţii se confirmă, atunci cei care s-au făcut vinovaţi trebuie să-şi asume responsabilitatea", a precizat Meleşcanu.



El a adăugat că, la acea vreme, statul român nu avea capacitatea de a-i da "instrucţiuni sau informaţii".



"Vă asigur că în acele momente Ministerul de Externe şi administraţia din România erau într-o poziţie în care nu aveau capacitatea de a ne da nouă instrucţiuni sau informaţii", a afirmat Meleşcanu.



Teodor Meleşcanu a fost întrebat cum răspunde sesizării formulate de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) cu privire la modul în care a acţionat ca reprezentant al delegaţiei române la reuniunile de la Viena din perioada 19-20 decembrie 1989.



Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc s-a sesizat din oficiu cu privire la modul în care Teodor Meleşcanu a acţionat ca reprezentant al delegaţiei române la reuniunile de la Viena din perioada 19-20 decembrie 1989.



Potrivit telegramelor diplomatice, Teodor Meleşcanu ar fi participat în calitate oficială la dezinformarea şi diversiunea exercitate de regimul totalitar comunist, menţionează reprezentanţii institutului.