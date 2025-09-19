Potrivit jurnaliștilor, numai anul trecut firma Dupex SRL Sebeș a primit de la municipalitate trei contracte pentru furnizarea de piese de schimb, montarea stațiilor de autobuz și pentru livrarea de bănci pentru spațiile de joacă din oraș.

De altfel, ultimul contract a fost semnat în luna iulie a acestui an, iar primărie trebuie să achite lunar 76 de mii de euro. Culmea, deși la licitație au participat mai multe firme, doar Duplex SRL Sebeș a fost admisă, potrivit presei locale. Mai mult, unul dintre angajații companiei ar fi căsătorit cu o funcționară de la primăria lui Boc.