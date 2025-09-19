Cum pompează Emil Boc zeci de milioane în firmele de casă ale primăriei Cluj-Napoca. Ce explicații are edilului

Emil Boc susține că totul este legal

Emil Boc este în centrul unui scandal de amploare din cauza contractelor de licitație. Primăria Cluj Napoca ar fi încheiat cu o singură firmă, din 2010 până în 2025, contracte de 83 de milioane de lei, pentru locurile de joacă din oraș. Într-un răspuns pentru Realitatea Plus, Boc a afirmat că licitațiile s-au desfășurat conform legii și nu ar avea nicio implicare.

Potrivit jurnaliștilor, numai anul trecut firma Dupex SRL Sebeș a primit de la municipalitate trei contracte pentru furnizarea de piese de schimb, montarea stațiilor de autobuz și pentru livrarea de bănci pentru spațiile de joacă din oraș.

De altfel, ultimul contract a fost semnat în luna iulie a acestui an, iar primărie trebuie să achite lunar 76 de mii de euro. Culmea, deși la licitație au participat mai multe firme, doar Duplex SRL Sebeș a fost admisă, potrivit presei locale. Mai mult, unul dintre angajații companiei ar fi căsătorit cu o funcționară de la primăria lui Boc.