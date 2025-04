"Traian Basescu e un tip hatru. In noaptea alegerilor din 2004, noi cu Holograful aveam o cantare la Taverna Sarbului, ceva de genul. El era acolo cu Cozmin Gusa, cu Elena Udrea, cu Dorin Cocos.

La 9.00 am cantat pana la 11.00, cand ne-am asezat la masa cu el si am stat pana la 2 noaptea, timp in care, ma rog, a fost veselie mare. La un moment dat mi-am adus aminte ca a doua zi sunt alegerile si l-am intrebat foarte sincer: Maine sunt alegerile. Ce se intampla: castigati, nu castigati? Mi-a zis: <<Domne, daca-mi da Securitatea 2%, castig>>. Mi se pare ca exact cutia aia cu 2% i-au dat-o.

Banuiesc ca se discutase deja - cine stie in ce cabinet sau pe unde - se discutase deja ca puterea va fi preluata de el in detrimenul lui Adrian Nastase", a declarat Dan Bittman.