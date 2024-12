„Eu, de exemplu, nu o consider pe doamna Lasconi pregătită și capabilă să exercite o funcție atât de importantă. De asta n-am votat-o nici în primul tur. Asta e părerea mea și am dreptul la ea, că așa e democratic. (...) În primul rând, respect decizia PSD, pentru că am participat la luarea deciziei PSD anunțată ieri de Marcel Ciolacu, care a zis fiecare pesedist votează cu cine crede el. Mi-e foarte clar acest lucru. În al doilea rând, pot să vă spun în acest moment cu cine nu votez. Nu o să votez cu doamna Lasconi”, a declarat Ponta la un post TV.