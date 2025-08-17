Cum încearcă Bolojan să-și spele imaginea după ce a aruncat țara în aer: partea convenabilă din interviul pentru Bloomberg, publicată pe Facebook-ul Guvernului
Premeirul Ilie Bolojan încearcă șă-și spele imaginea după declarațiile făcute într-un interviu acordat publicației internaționale Bloomberg, în cadrul căruia a declarat că România riscă să intre în incapacitate de plată. O parte a acestui interviu a fost publicată, în această dimineață, pe pagina de Facebook a Guvernului României. Vorbim însă despre partea în care îl avantajează, practic, pe Bolojan.