Mesajele pe care Ilie Bolojan le transmite în spațiul public ar putea deveni principalele motive pentru intrarea în recesiune a României. Declarația a fost făcută de senatorul PSD Daniel Zamfir în exclusivitate pentru Realitatea PLUS. Politicianul este de părere că anunțurile apocaliptice pe care le lansează Bolojan ar putea avea un impact semnificativ asupra investitorilor. Mai mult, argumentează Zamfir, România se poziționează mai bine decât alte state. În trimestrul 2 al acestui an, țara noastră a avut cea mai mare creștere din UE.