Victor Ponta a povestit, pe Facebook, cum i-a fost stricată vacanța și a fost nevoit să scoată și 2000 de euro din buzunar pentru a plăti alte bilete de avion.

"În această dimineață, la ora 4, am trezit fetele să plecăm în vacanța pe care am plătit-o și la care visează de 6 luni. Am verificat aseară târziu și cursa Wizz de Londra apărea ca plecând la ora 6.30, conform programului. Când am ajuns la aeroport am constatat, alături de alți 200 de români, că a fost anulata cursa - pur și simplu. Noi avem la ora 6 după-amiaza plecarea de la Londra într-o excursie de 7 zile. În disperare de cauză am reușit să găsim 4 bilete (cu 500 de euro un bilet)", a scris Ponta.

Fostul premier spune că va da în judecată compania aeriană.

Compania WizzAir a anulat, doar în ultima săptămână, 23 de zboruri. Iar în luna iunie, compania low-cost a anulat cel puțin 195 de zboruri din și spre România.