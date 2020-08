Cum a devenit Pro România partidul CIE/SIE: "Treimea" din umbră și Serviciile 

Constantin Anghelache, unchiul primarului Robert Negoiță de la Sectorul 3, a fost șeful securiștilor care colectau valută pentru regimul comunist din vânzarea libertății etnicilor germani către statul german, dar și de la suedezii de la IKEA. Nume de cod: Eftimie Gelu. De atunci, au trecut 30 de ani, timp în care fostul ofițer al Direcției de Informații Externe, maiorul Constantin Anghelache, a trecut în mediul privat, unde a eșuat în afaceri. Totodată, a fost profesor universitare la Academia de Studii Economice și Universitatea Artifex, scrie newsweek.ro.

Nepotul său, primarul pesedist Robert Negoiță, a lansat Partidul București 2020 pentru a face o alianță politică cu Pro România, partidul condus de Victor Ponta și coordonat de Silviu Predoiu, fostul șef adjunct al Serviciului de Informații Externe (SIE).

În conferința de presă în care a fost prezentată Alianța Pro București 2020, Victor Ponta a spus că îl susţine pe Robert Negoiţă pentru Primăria Sectorului 3, dar şi pentru Primăria Capitalei - atât în 2020, cât şi în 2024.

Constantin Anghelache, primit în PCR la 21 de ani

Biografia de dinainte de 1989 a lui Constantin Anghelache este redată în fisa sa de cadre din Arhivele Securitatii, scrie hotnews.ro. Constantin Anghelache a fost numit in functia de sef al Compartimentului Sectorului Aport Valutar Special din cadrul spionajului comunist romanesc la data de 15 februarie 1986.

Anghelache s-a nascut la 13 februarie 1946, la Drajna de Jos, jud. Prahova. A facut Facultatea de Cibernetica Economica, la ASE Bucuresti, si Facultatea de Drept. In perioada septembrie 1973-iulie 1975, a urmat Cursul Directiei de Informatii Externe a Securitatii comuniste si a absolvit un curs de limba engleza.

Constantin Anghelache a fost primit in Partidul Comunist Roman in 30 noiembrie 1967, la varsta de 21 de ani.

La 1 martie 1973, "a fost chemat in activitate pentru UM 0626 Bucuresti", potrivit datelor obtinute de cercetatorii CNSAS din documentele Serviciului de Informatii Externe. Dupa absolivrea cursului DIE, Anghelache a revenit la unitate, fiind incadrat ca ofiter II (1 august 1975), ofiter I (1 ianuarie 1977), ofiter principal (1 ianuarie 1983) si ofiter specialist (16 august 1984).

In perioada 24 decembrie 1977-24 iulie 1983, Constantin Anghelache, alias "Eftimie Gelu", a lucrat in exterior, la Londra, sub acoperirea de secretar II al Ministerului roman de Externe, mai releva datele stranse de cercetatori.

In 1 martie 1973 a obtinut gradul de locotenent-major, urcand treptat in ierarhia militara, pana la locotenent-colonel, grad luat chiar pe 22 decembrie 1989, ziua in care cuplul Nicolae si Elena Ceausescu a fugit cu elicopterul de pe sediul Comitetului Central al Partridului Comunist, moment care a marcat oficial caderea regimului ceausist.

La 26 decembrie 1989, dupa caderea regimului Ceausescu, Constantin Anghelache a fost trecut la Ministerul Apararii Nationale, prin reorganizarea CIE, se mai arata in fisa sa de cadre, asa cum a fost prezentata de cercetatorii CNSAS Florica Dobre, Florian Banu, Luminita Banu, în cartea "Actiunea-Recuperarea - Securitatea si emigrarea germanilor din Romania(1962-1989)", aparuta in anul 2011 la Editura Enciclopedica, Bucuresti.

Ce face fostul securist Constantin Anghelache dupa Revoluție: om de afaceri, administrator de presă, asociat al lui Mircea Lucescu

Centrul de Informații Externe (CIE) din perioada regimului comunist, actualul Serviciul de Informații Externe (SIE), avea în componență Compartimentul Aport Valutar Special, o structură de securitate care se ocupa de procurarea necesarului de valută. La șefia acestui compartiment s-a aflat colonelul Stelian Octavian Andronic, alias „Arnăuțu Nicolae", până pe 30 decembrie 1985. Ulterior, din 15 februarie 1986, funcția a fost preluată de maiorul Constantin Anghelache, alias „Eftimie Gelu”. Acesta a rezistat pe funcție până la data de 26 decembrie 1989, conform documentelor CNSAS.

La începuturi, operaţiunile iniţiate de Securitate în vederea aducerii în ţară a unor sume în valută au urmărit identificarea şi recuperarea unor moşteniri din Occident ale cetăţenilor români, acordarea unor vize de emigrare pentru cetăţeni români de origine evreiască şi germană în schimbul unor sume de bani, scrie newsweek.ro. Istoricii susțin că, în perioada 1962 – 1989, Germania a cumpărat libertatea pentru 230.000 de români, etnici sași și șvabi, de la regimul comunist, în urma unor negocieri secrete, mai scrie sursa citată.

Negocieri pentru vânzarea românilor

Persoana desemnată pentru negocieri de Republica Federală Germania, începând din anului 1970, a fost avocatul Heinz-Gunther Husch, căruia Securitatea i-a dat numele conspirativ „Eduard”. Dintr-un document publicat de cetateanul.net rezultă că, la scurt timp după ce Constantin Anghelache a preluat șefia Compartimentului Aport Valutar Special, a avut o întâlnire cu avocatul neamț „Eduard” la Hotel Intercontinental, din București, îm cadrul căreia s-a negociat vânzarea libertății pentru un alt lot de etnici germani.

Pe 4 martie 1986, maiorul Gelu Eftimie (Constantin Anghelache) a depus un raport „privind rezultatul tratativelor cu Eduard desfășurate la București, în perioada 2-3 martie”.

Conform documentului citat, Anghelache informează că „s-a efectuat decontarea finală pentru perioada iunie – noiembrie 1985 privind plecările legale și pentru reglementările rămânerilor în RFG aprobate în sem. I 1985, rezultând că <Eduard> trebuie să transfere în contul nostru sumele de 9.359.600 DM (mărci germane – n.r.), respective 2.802.800 DM. Totodată, Eduard va remite un avans pentru plecările legale ce vor avea loc în perioada ianuarie – februarie 1986 în sumă de 8.860.800 DM”.

Firmele din capitalism, pe pierderi

După căderea regimului comunist, Constantin Anghelache s-a transformat în om de afaceri, profesor, dar și președinte executiv la clubul de fotbal Dinamo București, fosta echipă a Ministerului de Interne, ajunsă sub patronajul nepotului său, Ionuț Negoiță.

Din datele de la Registrul Comerțului reiese că Anghelache a avut calitatea de asociat în șase firme: 11 PLUS SA, Merpan SRL, Sanatorius SA, Auto Grup General SA, Impresan SRL și Mercator SRL. Primele trei societăți au fost radiate.

Generalul Silviu Predoiu, strategul din umbra lui Victor Ponta

Partidul „Pro România” este condus oficial de Victor Viorel Ponta, despre care fostul președinte Traian Băsescu a spus că ar fi fost ofițer acoperit al Serviciului de Informații Externe.

„Victor Ponta trebuie să recunoască că în perioada 1997-2001 a fost ofiţer acoperit al SIE. (…) A fost, în perioada 1997-2001, ceea ce explică şi propulsarea lui de la Parchetul de la Judecătoria de sector direct în Parchetul General. Nu este nicio bombă, este o realitate pe care eu sunt gata să o demonstrez”, anunța Traian Băsescu, în octombrie 2014, la postul Realitatea TV. Ulterior, Curtea de Apel București avea să constate că și Traian Băsescu a fost colaborator al Securității. Fostul președinte contestă, însă, verdictul.

Întâmplător sau nu, de coordonarea partidului lui Victor Ponta se ocupă generalul Silviu Predoiu, fostul prim adjunct și director interimar al Serviciului de Informații Externe. După ce a fost lăsat la vatră, Predoiu a înființat firma Exintell Consult SRL, prin care oferă consultanță în domeniul relațiilor publice și comunicare.