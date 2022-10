Povestea dintre România şi ruşii de la Gazprom a început undeva la finalul anului 2011 când ministrul Economiei din guvernul de atunci, Ion Ariton, anunţa că Gazprom este gata să investească în România, într-o reţea de 150 de benzinării. Un an mai târziu, Gazprom a achiziţionat prima benzinărie în România, într-o localitate din judeţul Sibiu. Astfel, România devenea prima ţară din Uniunea Europeană în care ruşii au comercializat şi carburanţi, pe lângă gaze naturale. În Sibiu exista pe atunci o puternică reţea de benzinari, strâns legată şi protejată de Ion Ariton. Pionul principal în tranzacţia iniţială a fost Constantin Şufană, primul dintre proprietari care a vândut benzinăria Gazprom-ului. El a spus atunci că tranzacţia a fost legalizată prin biroul notarial al Ioanei Băsescu, fiica preşedintelui Traian Băsescu. Dar a lăsat să se înțeleagă că locul în care s-a legalizat, i-a fost impus.



"Prima dată când ne-am dus, de fapt ne-am dus de două ori, am semnat în două tranşe, acolo am văzut-o (pe Ioana Băsescu - N.R). Ni s-a recomandat acolo şi imediat mi-am dat seama! Ştiam, adică auzisem, că nu eram nici noi proşti, am auzit că ar fi, că ar avea, că dânsa (Ioana Băsescu - N.R) a venit după, cu escortă. Ne-am uitat şi noi, că Ioana Băsescu nu-i oricine! Cu atât mai mult ni s-a întărit convingerea că e ceva legal", a declarat atunci Constantin Şufană.



Administratorul din 2014 al NIS Petrol, Mihai Corbu, clientul Ioanei Băsescu în tranzacțiile cu Gazprom, a fost urmărit penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani. El a mai fost, la o vârstă foarte fragedă, directorul economic al Lukoil România, compania care în 2009 a fost cel mai generos sponsor oficial al PD-L.



Despre colaborarea fiicei sale cu NIS Petrol, Traian Băsescu a spus că aceasta a procedat perfect legal. Ioana Băsescu nu a dorit însă niciodată să vorbească despre acest subiect. În spatele secretului profesional, filiala NIS Petrol s-a ascuns după clauzele de confidenţialitate și nu se știe nici până în prezent câţi bani a încasat Ioana Băsescu în urma acestei afaceri.