Anca Alexandrescu: Cum e cu Putin? Sunteti simpatizant al lui Putin? Sustinator?

Calin Georgescu: Presedintele Putin, din punctul meu de vedere, pentru tara lui e un lider, e un patriot in sensul pentru tara lui. Dar nu sunt fan Putin. Despre asta este vorba. N-am nicio problema. Eu sunt pro-Romania, sunt fan poporul roman.

Anca Alexandrescu: V-ati intalnit vreodata cu Putin?

Calin Georgescu: Nu, nu m-am intalnit cu el. Daca este necesar sa lamurim si acest aspect o voi face pentru ca este foarte periculos - toata media pana acuma, mai putin la dvs - mi s-a cerut permenent cu o dorinta din asta atavica de a vorbi ceva negativ. Eu vreau sa precizez asa, in arta diplomatica trebuie sa fii cu mare atentie la aceste aspecte. Va spun din ce motiv. Ca daca azi Rusia antagonizeaza cu Ucraina, daca maine vor fi prieteni? Nu stim. Acesta este un mare risc. Orice se poate intampla. Aici e arta diplomatica, Mare, uriasa, am invatat-o de la cei mai buni. Tu nu poti sa risti asa ceva. E n evoie sa fii foarte atent la toate aceste aspecte penrtru ca toate aceste aspecte se pot intoarce impotriva ta. Noi aici suntem intr-o pozitie clara si precisa - intresul poporului roman. Poporul roman e pe primul loc. Sub acest aspect eu nu am degand samerg decat cu strategia pacii atat extern, cat si intern, sa intaresceconomia interna complet, sa fie un buget echilibrat, sa alimentez permanent visteriastatului cu tot ce e necesar ca sa fimputernici, sa avem o moneda sigura si stabila

El a precizat ca daca Romania ar fi trecut la moneda euro, el nu s-ar fi aflat astazi in aceasta campanie.

"Pentru ca era inutil. Nu aveai ce sa mai faci", a spus Georgescu.