Potrivit jurnaliștilor, cea mai mare problemă a fost valoarea pensiei. Magistrații ar fi cerut o pensie mai aproape de salariul brut și o tranziție mai lungă, însă premierul Ilie Bolojan nu ar fi fost de acord.

Magistrații au cerut la Cotroceni pensii mai mari

- magistrații au pus pe masă două variante: să li se ofere o pensie de 60 sau 65% din salariul brut

- magistrații au propus o perioadă de tranziție mai lungă - 18 ani

Variantele propuse de Bolojan pentru pensiile magistraților

- Premierul Ilie Bolojan a propus ca magistrații să primească la pensie 70% din salariul net

- Premierul Ilie Bolojan vrea o perioadă de tranziție de cel mult 15 ani

Ce le-a spus Nicușor Dan magistraților în spatele ușilor închise?

- Președintele Nicușor Dan i-a întrebat pe magistrați de ce procentul de 70% al pensiei este considerat neconstituțional, însă un procent mai mare, precum 80%, nu ar fi, moment în care magistrații i-au transmis că a doua variantă ar însemna o pensie mai apropiată de venitul salarial în plată.

Ce au mai discutat magistrații cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan la Cotroceni?

- a fost pusă în discuție diferența veniturilor dintre magistrații din sistemul public și magistrații militari, cei din urmă având venituri mai mari.- discuțiile s-au încheiat fără garanția că CSM va aviza în timp util noul proiect care va veni de la Guvern.