"Florian Coldea, de asta era și foarte supărat atunci când avea controlul judiciar care nu-i permitea să părăsească țara. El are o vilă - e pe numele lui Bogdan Neidoni, care de foarte mult timp împreună cu soția sa locuisc la Beausoleil - au și o afacere la Monaco cu decorațiuni interioare de apartamente. Soția lui are această afacere. Noi ne-am întâlnit acolo la niște petrecerei acum vreo 10 ani. De atunci s-a stabilit Neidoni acolo. E cunoscut pe la localuri, iar el este săgeata lui Florian Coldea. Casa e într-adevăr în valoare de 6 milioane de euro la vremea aceea. Să știți că ajunge cam la vreo 10. Prețurile au crescut cam cu 40-50% acolo.



Hai să vă spun cu cine s-a întâlnit Florian Coldea. O să rămâneți mască. Eu îl cunosc demult, a fost și la botezul fiului meu. Vorbim de Puiu Popoviciu, care știți că nu mai are restricții de a cricula, este plecat de la Londra. Acum unde credeți că se află? Se află chiar la Cap-d\"Ail. Este prima localitate exact la frontiera Monaco.



Pui Popoviciu s-a mutat la Cap-d\"Ail, si-a luat un apartament, si zilele trecute a avut o întâlnire chiar cu domnul pe care îl vedem cu toții in imagine (Coldea - n .r.). A solicitat aceasta întâlnire - de asta s-a deplasat Florian Coldea pe riviera franceză.



Acum două săptămâni, dl Puiu Popoviciu l-a contactat pe Bogdan Neidoni rugându-l foarte tare să-i facă o întâlnire cu Coldea, la care Neidoni i-ar fi spus: <<Florian are niște probleme acum, dar încerc să văd ce pot face>>.



Nu pot să le dau numele, dar am și eu niște băieți în zonă, acolo, care locuiesc de mult timp și știu multe lucruri. Și m-au informat, bineînțeles, și de alți români care mai sunt (acolo - n.r.). Unii dintre ei o să te sperii ce proprietăți dețin pe-acolo ", a afirmat Rizea la Realitatea PLUS.

Potrivit fostului parlamentar, subiectul discuțiilor a vizat procesul care se rejudecă.

"Am rămas și eu surprins. Știa că Puiu Popoviciu a fost achitat în dosarul Băneasa. Mi-a spus de acolo cineva foarte bine informat că s-a dat decizie de rejudecare", a arătat acesta.