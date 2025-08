Cristian Rizea: Ghita a fost si este seful pentru Ponta mereu. Si e borseta lui Ponta, ca sa ne intelegem.

De atunci, din 2010, din februarie cand a cumparat voturile de la cateva organizatii judetene. Eram acolo la Romexpo cand Ponta a ajuns presedintele PSD in finala cu Geoana.



Realitatea PLUS: E adevarata povestea aia din cate stii ca a fugit in portbagaj? Cine l-a extras pe ghita?

C.R.: Pe unde a trecut pe la Liubovka, de acolo s-a dus la Golubac, unde s-a oprit sa manance. Era disperat. El a avut un aranjament in Muntenegru.

In Muntenegru el a fost abandonat de relatia lui si a ramas blocat si in acel moment a venit solutia salvatoare.



Realitatea PLUS: Solutia salvatoare adica l-au preluat cei de la serviciile secrete din Serbia?

C.R.: Da bineinteles. Au fost niste rugaminti tot ale unor persoane din Romania catre prietenul meu ca sa-l ajute. A venit si o masina, a avut anteergator de la serviciile secrete sarbesti ca sa treaca fara oprire pana la Belgrad. Asta a fost.



Dupa aceea Fager s-a impacat cu Coldea. Cine nu crede, va spun eu 100%. S-a impacat, e intr-o relatie excelenta cu Coldea; face afaceri. Ii merg bine contractele in Romania tot datorit lui Florian Coldea.