Argumentația pe care o expun aici este dedicată însă celor care m-ar fi susținut, sperând c-aș putea deveni președinte al României. Așadar:

În urmă cu patru luni și jumătate, când am anunțat public că voi candida, mi-am prezentat CV-ul, pe care-l consider cel mai puternic argument electoral al meu. 90% din presă a ignorat anunțul meu, iar cei ce l-au mediatizat au făcut-o eludând datele de CV.

Imediat după anunț am început, alături de copiii mei, un turneu de prezentare a candidaturii, ajungând în 5 județe. Baronii locali PSD și PNL din aceste județe, cu excepția notabilă a Doljului, au interzis majorității presei locale să asiste și să mediatizeze conferințele mele de presă, drept pentru care am întrerupt turneul, era în mod clar un demers inutil și umilitor.

În cele aproape 150 de zile de la anunțul candidaturii nici o televiziune de știri sau generalistă și nici un radio național nu mi-au preluat vreun mesaj sau poziție publică, nici măcar n-au consemnat că sunt candidat, și, după cum bănuiți, am relații vechi cu toți patronii respectivelor entități media, pe mulți i-am ajutat în mod decisiv de-a lungul vieții. Singura televiziune de știri care m-a invitat și a relatat în mod constant a fost Realitatea Plus, cea la a cărei fondare am contribuit în urmă cu 22 de ani. Le mulțumesc pentru considerația pe care mi-au arătat-o.

Din aprilie și până acum au fost executate și publicate mai mult de 20 de sondaje de opinie referitoare la prezidențiale. În niciunul dintre ele n-am fost măsurat și raportat public, exact ca și cum n-aș fi existat. În ultimele trei săptămâni am încercat să comand contracost sondaje proprii la 3 institute de sondare naționale, dar am fost refuzat fără motiv, sugerându-mi-se totuși că le este interzis să presteze pentru mine.

Campaniile de mediatizare pe internet pe care le-am încercat și plătit au fost blocate imediat, iar conturile de pe rețelele de socializare pe care le-am folosit au fost fie interzise, fie îngropate în fundul internetului. Devine evidentă aici contribuția departamentelor speciale ale serviciilor secrete românești, care permit orice pornografii și orori, mai puțin mesaje patriotice și care expun predarea României intereselor externe.

Proiectul de reunire al suveraniștilor, pe care l-am anunțat public acum 5 săptămâni, a fost dinamitat și ridiculizat ulterior, prin mijloace de tip securistic. E un eveniment recent, așa că nu mai detaliez azi. Să rețineți, însă, că acesta a fost evenimentul ce-a generat posibilitatea ca reprezentanții actualei guvernări să se perpetueze la putere, iar partide ca AUR, SOS, chiar Mișcarea GOLD, să nu mai conteze separat ca alternative la guvernare, respectiv lideri ca George Simion sau Diana Șoșoacă să nu fie luați în seamă în mod real pentru calificare în turul 2 la prezidențiale.

În fine, au fost și destule acțiuni de amenințare sau intimidare pe durata ultimelor patru luni și jumătate, dar nu le expun sau enumăr deoarece n-au contat în luarea deciziei mele de azi. Au fost însă importante pentru dezechilibrarea vieții familiei mele sau a unor apropiați.

Dac-aș fi rămas în candidatură în aceste condiții de tip SECURISTAN era clar următorul scenariu: să fiu blocat în continuare la mediatizare, fapt ce ar fi împiedicat dezvoltarea candidaturii mele la un scor relevant. Cum să capeți susținere dacă lumea nu știe că ești candidat și nici nu-ți știe proiectele ca să le poată compara cu ale restului candidaților?! Institutele de sondare nu m-ar fi măsurat și raportat public, fapt ce-ar fi dus la etichetarea mea nu ca fiind o alternativă necesară și utilă la conducerea României, ci ca pe unul ce se află în treabă candidând, bașca și cu ceva interese obscure și meschine. V-am explicat că nici cu bani n-aș fi căpătat mediatizare sau măsurare prin sondaje, e limpede, deci, că a fost dat un consemn dur contra mea de la nivelul Statului Paralel, iar cine l-ar fi încălcat ar fi riscat mult, e clar că și libertatea. Cât despre banii mulți necesari campaniei, notez aici că niciunul dintre zecile de mari oameni de afaceri pe care-i cunosc bine, și pe care i-am ajutat în mod dezinteresat de multe ori, n-a propus vreo donație pentru campania mea, motivele sunt similare celor din cazul presei și institutelor de sondare: frica de a nu fi pedepsiți de către Sistem. În fine, dacă și-n aceste condiții aș fi candidat, e previzibil c-aș fi obținut un scor ce nu putea trece de 10%, deci necalificabil pentru turul 2, iar la numărătoarea voturilor, unde legea nu permite reprezentanți în secțiile de votare pentru candidații independenți, multe dintre voturile celor ce m-ar fi preferat ar fi fost anulate sau numărate în contul unora ca Ciucă sau Ciolacu, pentru că doar PSD și PNL au reprezentanți în toate secțiile. Ca exemplu din trecutul meu, în 2008 când am candidat la Primăria București, mi s-a spus ulterior c-am obținut cca. 11%, din care am rămas la numărare cu mai puțin de 7%, iar lista PIN (Partidul Inițiativa Națională) a fost blocată exact la 4,9%, sub pragul electoral deci; pe scurt, am fost batjocorit și atunci de către Statul Paralel.

Știu că mulți dintre susținătorii mei vă veți enerva, dar în final o să-mi dați dreptate. E limpede acum, și-n urma experienței mele din ultimele luni, că nu poți fi alternativă politică în SECURISTAN dacă sistemul ocult de putere nu dorește acest lucru, iar varianta să fiu batjocorit din nou de către Statul Paralel nu o mai accept doar de dragul luptei surde și fără rezultat. Nu mă retrag însă din campania electorală, voi încerca să rămân un cronicar corect și dur al evenimentelor și, pentru că doar asta ne este sortit deocamdată, să încerc să identific la finalul campaniei, dintre toți candidații, pe cel ce va reprezenta ”răul cel mai mic”, pentru că viața merge înainte chiar și-n SECURISTAN, iar eu n-am de gând să mă mut din România.

Să pricepem, așadar, că Sistemul nu are încă nevoie de un candidat ca mine, luptător vechi contra Statului Paralel, un fost șef de promoție la fizică, cu două doctorate și școli postuniversitare în SUA și Franța, cu o familie normală și doi copii patrioți, azi adulți, lideri ai generației lor. Treburile se vor înrăutăți însă groaznic în România, iar asta e o perspectivă certă văzând acum ce sistem de putere se pregătește din 2025, mie nu-mi rămâne decât să promit public că nu voi renunța la luptă și voi încerca să sprijin, mult mai eficient, o alternativă politică profesionistă și suveranistă, formată din patrioți adevărați și nu dintr-aceia de carton, așa cum pare compusă azi mișcarea suveranistă, majoritatea fiind mici escroci puși pe căpătuială.

Pentru azi cred că e suficient, e limpede că voi da prilejul unor viitoare analize și discuții publice, desigur că nu la nivelul presei pentru care eu și candidatura mea nici măcar n-am existat. Cunosc și felul în care au acționat partidele politice și serviciile secrete contra mea, o să le expun pentru că e necesar ca să pricepeți încă o dată că nu mai trăim demult într-o democrație, ci chiar într-un SECURISTAN.

Vă mulțumesc tuturor celor care m-ați susținut și ați vrut să mă votați, și vă îndemn să rămâneți alături de mine sub binecunoscuta deviză ”Să trecem prin viață cu România pe tricou și-n suflet”!

Sursa Solid News