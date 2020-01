Cozmin Gușă, predicții Ro2020: fără succese, cu democrație mimată și libertate mai puțină

Democratia este mimata atunci cand reprezentantii "cetatenilor platitori de taxe" nu urmeaza agenda acestora, miorlaind acuzator in schimb pe la tv-uri unii impotriva altora, respectiv democratia interna de partid mimata, atunci cand conducerile administreaza actiunile partidului fara sa tina cont de ceea ce ar vrea membrii de partid.

Libertatea intr-o democratie mimata nu este asumata asa cum ar reiesi din suma algebrica a drepturilor si obligatiilor fiecaruia, ci in baza unor constrangeri macro sau individuale, exercitate de catre detinatorii puterii care au nevoie de executanti si mase de manevra, nu de cetateni. Cam asta ar fi explicitarea enuntului din titlu, acum voi sintetiza in mod concis ce cred ca se va intampla in acest an pe cateva directii:

Presedintele Romaniei: este limpede ca presedintele Iohannis isi doreste in 2020 toata puterea, va face "marele joc", toate miscarile vizibile sau subterane legate de fortarea alegerilor anticipate aratand acest lucru; si mai limpede este insa ca nici Klaus Iohannis nu se intreaba, si nici colaboratorii principali n-au de gand, daca el si echipa lui sunt in stare sa administreze cu succes aceasta putere totala sau, mai important, ce-ar dori sa realizeze in folos national capatand toate parghiile; prevad in urmatoarele luni o presiune totala dedicata scopului "toata puterea pentru Iohannis", fapt ce va genera mari distorsiuni in jocul de putere intern.

Partidele politice: dupa cum puteti concluziona din paragraful precedent, partidele vor fi "scula" principala prin care se va realiza scopul prezidential; prin urmare, prevad slabe sanse de reforma la nivelul partidelor (nu c-ar avea vreun gand real de primenire conducerea vreunei formatiuni politice!), ceea ce va genera un recul puternic pentru cei care sunt in opozitie si nu beneficiaza de aparat administrativ central pentru suportul unor campanii bazate doar pe promisiuni de tip "iti dau, imi dai!"; votul in 2 tururi n-are sanse sa fie impus, drept urmare, vom asista la fel de fel de grupari de trupe politice care sa dea niste castigatori ce nu vor deranja "marele joc"; in cateva saptamani, pe partea dreapta combinatiile vor deveni evidente, in baza jocului de majoritate guvernamentala, singurul meci serios aici fiind asimilarea proiectului PNL-USR-PLUS, celelalte formatiuni mici, PMP si ALDE, fiind satelizate deja fie prin mijloace guvernamentale, fie prin coercitia unor dosare infamante; in stanga, pana dupa Congresul PSD va fi multa "ceatza", abia in baza rezultatului acestuia putand fi cantarite sansele reale atat pentru candidatii la locale, cat si referitor la o discutata alianta/fuziune cu ProRomania; pericolul mare pentru PSD este ca, daca noua conducere a PSD nu-i va multumi, multi primari cu sanse de castig fie vor deveni independenti, fie isi vor inventa si boteza aliante locale ca alternativa la rebranduirea partidului, fie vor migra in zona puterii; (despre guvernare n-au sens previziunile, e limpede ca nu va fi de succes, dar ca va ramane in zona Iohannis-PNL, eventual impanata cu ceva USR-PLUS, functie de negocierile pentru anticipate si locale).

Justitia: la acest capitol, prevad un "status-quo", util atat celor care manevreaza dosarele (deci isi pastreaza potentialul de manipulare intact), cat si celor care sunt vizati (li se amana pedeapsa, iar ei spera la "vremuri mai bune"); despre reforma nu se poate vorbi in 2020, pentru c-ar trebui mai intai sa fie devoalate, analizate si judecate toate excesele executate in perioada "statului paralel", lucru pe care nu si-l doreste niciunul dintre cei care au puterea azi, iar cei care si l-ar dori sunt tinuti departe de putere.

Economia: cresterile conjuncturale si nesustenabile din ultimii ani vor continua si-n 2020, mai ales in domeniile care-au devenit "campul de joaca" al oricui altcineva decat al capitalului romanesc; o modificare va fi insa, actorii geoeconomici se vor schimba simtitor, iar razboiul instalat in urma uciderii generalului iranian la ordinul lui Trump va influenta acest gen de schimbare in regiunea noastra; inutil sa mai spun ca nu suntem pregatiti la nivelul statului nici pentru acest "economic-shift".

Sport: nu doar pentru ca sunt presedinte de federatie sportiva, dar mai ales pentru ca succesele sportive inseamna atat de mult pentru spiritul si vigoarea unei natiuni, trebuie sa marchez aici ca nu m-astept la nimic bun; subfinantarea va fi la fel, preocuparea Guvernului va fi doar formala, ferestrele pentru succese internationale conjucturale ni s-au ingustat mult; pregatirea administrativa pentru Euro 2020 este "pe butuci", iar calificarea echipei nationale de fotbal la baraj este mai mult un vis si tine de un mare noroc; Olimpiada de la Tokyo ne va oferi probabil cele mai mici satisfactii din istoria participarilor recente, si-aici vom plati amar lipsa de pasiune reala pentru sport de care-am dat dovada dupa 1989.

In mod normal, imi doresc sa fiu infirmat in aceste predictii de ceea ce se va intampla altfel in 2020, iar finalul anului sa ne prinda cu o veselie mai mare decat cea nefireasca pe care-am observat-o acum in decembrie, cand s-a petrecut din plin, dar fara motiv ... C-asa-i romanul!