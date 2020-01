Cozmin Gușă despre supărarea pe Rareș Bogdan, legăturile oculte ale lui Coldea din PSD și viitorul lider al partidului

Redăm câteva fragmente din interviu:

,, Dan Andronic: Sincer, nu m-ai convins cu argumentele astea. Ar fi fost valabile oricând, Klaus Iohannis fiind un adversar declarat al PSD, cu mult dinaintea campaniei electorale. Dar Realitatea TV l-a susținut în ultimii ani, chiar și în campanie, iar atunci încă îți asumai coordonarea editorială! Cum de te-ai schimbat brusc? Pare că ai tu un proiect nou, iar Klaus Iohannis te cam încurcă…

Cozmin Gușă: Aproape corect! Pe lângă faptul că publicul Realitatea TV este unul majoritar pro-Iohannis, calculul meu a fost în baza teoriei „Iohannis, răul mai mic”, pentru că răul mare din punctul meu de vedere era reprezentat de Dan Barna, favoritul rezerviștilor cu Coldea la butoane. Și am făcut tot ce-am putut ca să evităm un tur doi între Iohannis – Barna, unde useristul avea șanse reale chiar să-l bată pe Iohannis. Dar eu personal, nu l-am susținut pe Iohannis nici în 2019 și nici în 2014, nu-l consider un președinte potrivit pentru România, și nici suficient de dedicat intereselor noastre fundamentale.

Dan Andronic: După cum ai constatat, părerea românilor a contat în sensul în care l-au considerat un președinte potrivit pentru România. Și-l consideră și acum, după cum se vede din sondaje. Revenind, din acest motiv te-ai înscris în PSD în octombrie 2019 și ai susținut-o pe Viorica Dăncilă? Sau cum să interpretăm această înscriere care nu doar că nu a fost aplaudată public, dar s-a lăsat și cu o excludere rapidă?

Cozmin Gușă: În PSD m-am înscris la invitațiile exprese ale lui Paul Stănescu, respectiv Dan Tudorache. Însă în cursul anului trecut, cu caravana România 2019 cu care am colindat toată România, am stat de vorbă cu aproape toți liderii județeni ai PSD, și mulți dintre ei mi-au solicitat reînscrierea în partid. În final, am decis să părăsesc presa, iar următorii 10 ani cel puțin să-i dedic politicii.

(...)

Dan Andronic: Ai o versiune a faptelor trecute din care rezultă că Rareș Bogdan îl susținea pe Klaus Iophannis la Realitatea TV în ciuda voinței tale. Pe vremea aia erați prieteni, aveați viziuni comune, d-aia nu prea pot accepta aceste explicații, fără unele amendamente.

Cozmin Gușă: Rareș Bogdan și-a ales un drum, deloc ușor, după cum l-am avertizat când a făcut pasul înspre PNL. Am avut o perioadă în care am fost supărat pe el și n-am mai comunicat deloc. Treaba a fost așa: planul meu ar fi fost să candideze pe listele PNL, dar din partea partidului Realitatea, pe care l-a fondat inclusiv vechiul lui prieten Tavi Hoandră. Era firesc și normal să fi fost așa, în condițiile în care el sprijinea PNL-ul cu capitalul public de încredere pe care l-a caștigat la Realitatea Tv, iar el ar fi putut să reprezinte în Parlamentul European o voce ce milita pentru libertatea presei și pentru civism, care sunt în mare pericol, spre inexistente, în România.

(...)

Dan Andronic: Si-acum care e situația, care sunt taberele din PSD, faci parte din vreuna sau pe cine susții la conducerea partidului?

Cozmin Gușă: Situația nu e deloc bună, dar se poate îmbunătați, însă asta într-un singur fel: conducerea aleasă la final de februarie să fie de tip colegial, noii lideri să n-aibă legatură directă cu prostiile pe care le-au făcut Dragnea sau Dăncilă, să beneficieze de favorabilitate publică și, mai ales, la marea masă a partidului și a electoratului de stânga. Abia atunci PSD poate să înceapă cu șanse reale campaniile din 2020 și să dea peste cap planul lui Iohannis și ai săi de a lua toată puterea. Pentru că eu cred că Iohannis asta vrea, vrea să rezolve asta rapid, până-n iunie.

(...)

Cozmin Gușă: În acest moment, cel mai potrivit pentru funcția de președinte cred că este Sorin Grindeanu, un om încă tânăr, dar vechi în partid. Eu când am venit la PSD, în 2000, el era demult în conducerea PSD Timiș. Nu doar faptul că s-a opus public și concret unor aberații declanșate de Dragnea, dar este un om cu școală solidă și un bun camarad, ceea ce e mult în politica de azi. M-am bucurat să văd un sondaj zilele trecute, centrat pe publicul de stânga, iar Sorin Grindeanu stă excepțional ca favorabilitate. Știu că mulți alți din partid gândesc despre Sorin ca fiind alternativa potrivită, deci sunt optimist c-ar putea fi ales în februarie''.

